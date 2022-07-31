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波洛西傳訪台／中高調軍演 福建平潭「高射炮不間斷」

編譯中心／綜合報導
中共解放軍30日起在福建平潭實彈演習。圖為解放軍航空母艦山東號早前進行實彈射擊訓練。(取自微信公眾號「人民海軍」)
中共解放軍30日起在福建平潭實彈演習。圖為解放軍航空母艦山東號早前進行實彈射擊訓練。(取自微信公眾號「人民海軍」)

與台灣本島鄰近的中國福建平潭，解放軍30日一早8時至晚上9時期間，於當地部分水域範圍內，展開實彈射擊演習。

轉發到網上的視頻片段顯示，當地村民夜間目睹高射炮不間斷向高空射擊，槍炮聲不斷，氣氛緊張。

福建平潭海事局早前曾發布航行警告，要求船隻禁止駛入相關水域。

根據香港媒體報導，自7月29日到8月3日，解放軍相關海域，就有五場軍演。

中華民國國防部30日回應，有關台海周邊空域中共軍機、軍艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。台國防部強調，解放軍動態台軍方均以料敵從寬原則進行評估，納入台軍行動方案適切應處。

據福建海事局官方微信公眾號消息，7月28日平潭海事局發布航行警告，7月30日8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

國會眾院議長波洛西已開始亞洲之旅，據傳台灣將為暫定行程，令中美兩國關係劍拔弩張。波洛西早前回覆記者時，以保安為理由，拒絕透露亞洲之旅行程。解放軍稍早表示，對於波洛西訪台「絕不會坐視不管」、北京外交部則稱「嚴陣以待」。解放軍28日突然宣布30日將於福建平潭實彈射擊，警告意味濃厚。

具體警戒封鎖區域為：A：25°25′27″N/119°48′15″E，B：25°21′55″N/119°44′35″E，C：25°14′45″N/119°48′17″E，D：25°22′10″N/119°53′27″E等四點連線範圍內水域。

此次航行警告，特別之處在於其並未出現在「中國海事局」的官網中。而平潭是距離台灣新竹最近的中國地區，最近僅125公里，也是中國加強對台合作的綜合實驗區所在。

解放軍 波洛西 國防部

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