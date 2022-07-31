新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

波洛西可能訪台對美中關係造成的緊張，成為「拜習會」這次會談焦點之一。針對美軍戰機可能護送波洛西訪台，中共官媒揚言解放軍有權強制驅離波洛西座機和美軍戰機，包括發射警告彈，做阻礙性飛行動作甚至擊落。圖為解放軍戰機。(新華社)

波洛西 可能訪台對美中關係造成的緊張，成為「拜習會」這次會談焦點之一，可視為對華府 和北京 外交軍事總動員的壓力測試，也是檢驗「溝通管道」是否奏效的一次機會。

美國官員不細談與中方官員溝通與拜習通話過程如何觸及波洛西訪台一事，但從美國主流媒體報導可發現，這個議題已由「台海可能發生危機」進入到「美國要為安全做好準備」，即使波洛西始終未親口證實一定會訪問台灣，但美國政府的準備已進入下一階段，因此，美國航空母艦「雷根號」及其打擊群朝南海與台海進發。

對於波洛西訪台，北京該有的反彈會有，華府該做的安全評估也得做，但不代表雙邊做好開戰準備。

波洛西想訪台所拉抬的緊張氣勢，足以讓美中的外交和軍事高層都做一次壓力測試，會前演練如何避戰，會中演練如何應對挑釁，會後轉化成各個領域的角力。

五角大廈和國務院官員近日分別針對解放軍在南海咄咄逼人的行徑發言，示警可能會有重大事件或意外；若波洛西訪台，導致嚴重的美中摩擦，中國大陸增加灰色地帶行動可以預期；美國積極拉攏印太區域盟國，卻在東協得不到掌聲，南太島國還頻生事端，中國大陸如何不思進取？

受到最直接衝擊的可能是台灣，波洛西訪台讓中國大陸國家主席習近平沒面子，北京當局可能加大對台灣的外交、軍事和經濟壓力，進一步孤立台灣，提高危機感，大打心理統戰；處於被動角色的台灣，卻可能是承受最多的一方。