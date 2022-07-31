我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

華盛頓記者張文馨
波洛西可能訪台對美中關係造成的緊張，成為「拜習會」這次會談焦點之一。針對美軍戰機可能護送波洛西訪台，中共官媒揚言解放軍有權強制驅離波洛西座機和美軍戰機，包括發射警告彈，做阻礙性飛行動作甚至擊落。圖為解放軍戰機。(新華社)
波洛西可能訪台對美中關係造成的緊張，成為「拜習會」這次會談焦點之一。針對美軍戰機可能護送波洛西訪台，中共官媒揚言解放軍有權強制驅離波洛西座機和美軍戰機，包括發射警告彈，做阻礙性飛行動作甚至擊落。圖為解放軍戰機。(新華社)

波洛西可能訪台對美中關係造成的緊張，成為「拜習會」這次會談焦點之一，可視為對華府北京外交軍事總動員的壓力測試，也是檢驗「溝通管道」是否奏效的一次機會。

美國官員不細談與中方官員溝通與拜習通話過程如何觸及波洛西訪台一事，但從美國主流媒體報導可發現，這個議題已由「台海可能發生危機」進入到「美國要為安全做好準備」，即使波洛西始終未親口證實一定會訪問台灣，但美國政府的準備已進入下一階段，因此，美國航空母艦「雷根號」及其打擊群朝南海與台海進發。

對於波洛西訪台，北京該有的反彈會有，華府該做的安全評估也得做，但不代表雙邊做好開戰準備。

波洛西想訪台所拉抬的緊張氣勢，足以讓美中的外交和軍事高層都做一次壓力測試，會前演練如何避戰，會中演練如何應對挑釁，會後轉化成各個領域的角力。

五角大廈和國務院官員近日分別針對解放軍在南海咄咄逼人的行徑發言，示警可能會有重大事件或意外；若波洛西訪台，導致嚴重的美中摩擦，中國大陸增加灰色地帶行動可以預期；美國積極拉攏印太區域盟國，卻在東協得不到掌聲，南太島國還頻生事端，中國大陸如何不思進取？

受到最直接衝擊的可能是台灣，波洛西訪台讓中國大陸國家主席習近平沒面子，北京當局可能加大對台灣的外交、軍事和經濟壓力，進一步孤立台灣，提高危機感，大打心理統戰；處於被動角色的台灣，卻可能是承受最多的一方。

波洛西 北京 華府

上一則

波洛西傳訪台／怕中國「羅織陰謀」台態度低調

下一則

美確診數再起 9月擬推「新配方」補強針 擴大施打

延伸閱讀

胡錫進：波洛西若訪台 解放軍有多種手段懲罰台灣當局

胡錫進：波洛西若訪台 解放軍有多種手段懲罰台灣當局
新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？
關注波洛西訪台與否 「台灣」登土耳其推特熱門關鍵字

關注波洛西訪台與否 「台灣」登土耳其推特熱門關鍵字
台美合作護衛波洛西？台國防部：完備各項應變作戰準備

台美合作護衛波洛西？台國防部：完備各項應變作戰準備

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害