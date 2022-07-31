我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

史上第2高 13.37億兆彩 一票獨得 伊州加油站賣出

記者胡玉立／綜合報導
頭獎獎金達13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)中獎彩券，在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站售出。(美聯社)
頭獎獎金達13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)中獎彩券，在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站售出。(美聯社)

連續29次無人中獎、頭獎獎金直衝至13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)彩券，29日被一票獨中。兆彩官網(megamillions.com)30日宣布，中獎彩券是在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)的Speedway加油站售出。中獎號碼為：13-36-45-57-67，超級球：14。

兆彩聯盟(Mega Millions Consortium)總裁麥唐納(Pat McDonald)表示，「我們很興奮親眼見證兆彩史上最高累積獎金之一，迫不及待想知道贏家是誰，期待很快能恭喜幸運兒！」

連摃29期 彩券站賣到手軟

這是兆彩史上第二高、全國彩券史上第三高頭獎獎金。兆彩官方原本估計頭獎獎金為12億8000萬元，但30日頭獎開獎金額增至13億3700萬元。

兆彩自4月15日以來連摃29期，29日開獎前，全國彩券站兆彩賣到手軟；紐約有店家表示銷售額增長35%；新罕布夏州彩券官員估計29日每小時售出價值20萬元彩券；北卡羅來納州賣出的彩券足足為教育基金籌集1650萬元。

伊利諾伊州彩券獎金逾25萬元的中獎者可以選擇不透露姓名，也不必馬上出來領獎。全國兆彩發言人佛瑞茲巴伯(Danielle Frizzi-Babb)表示，「在獲勝者領獎前，我們不知道這是一個人或一群人買的彩券」。

民眾30日紛往賣出兆彩(Mega Millions)頭獎彩券的芝加哥西北郊戴斯普...
民眾30日紛往賣出兆彩(Mega Millions)頭獎彩券的芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站購買彩券。(讀者Ben提供)
圖為30日慕名前往這家加油站購買彩券的華裔安吉莉納．溫(Angelina Wen...
圖為30日慕名前往這家加油站購買彩券的華裔安吉莉納．溫(Angelina Weng)高高舉起她購買的彩券。(路透)

專家獻策 中大獎保持低調

而在幸運兒待揭曉之際，眾多理財專家紛紛獻策，大家一致的建議是「保持低調」、「先找好專家規劃中獎後的未來再領奨也不遲」。

富國銀行財富與投資管理公司(Wells Fargo’s Wealth & Investment Management)諮詢規劃部門總經理歐文(Emily Irwin)表示，意外之財可能會讓中獎者處在人身風險中，騙子會緊追大贏家，「隱私等於安全；現在不是到處打電話給你認識的人，透露你『中大獎』的時候」。

防範遺失 彩券上簽名自保

中獎者必須立即在彩券上簽名，不然一旦彩券遺失，誰拿到，獎金就是誰的。歐文並建議中獎者先手持彩券拍下照片，存放在保險箱或安全地方，預先確保自身權益。

芝加哥BMO家族辦公室(BMO Family Office)家族財富策略主管帕特爾 (Pratik Patel) 表示，中獎者應該找理財規畫師合作規劃中獎後的未來。佛瑞茲巴伯也同意地說：「建議在踏入彩券辦公室之前就這麼做。」

最好匿名 一次領可得7.8億

曾與中獎者合作過的專家指出，中獎者應避免自行去彩券辦公室，而是派律師或財務顧問前往，保持匿名。還有律師建議中獎者暫時離開居住地，確保自身安全、避免受到關注。無論贏家打算怎麼做，最重要的是「慢慢來」。

兆彩頭獎中獎人可選擇分29年逐年領取，但大多數中獎者選擇一次領取現金。本期獎金若採一次領，金額估計為7億8050萬元。中到頭獎的機率是3.025億分之一。

芝加哥 北卡羅來納州 新罕布夏州

上一則

拜登又確診 感覺良好 至少隔離5天 仍在白宮工作

延伸閱讀

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
兆彩頭獎12.8億 史上第二 購買量增5倍

兆彩頭獎12.8億 史上第二 購買量增5倍
12.8億獎金誘人 華埠兆彩熱賣

12.8億獎金誘人 華埠兆彩熱賣
頭獎累積獎金逾10億 華人爭買兆彩

頭獎累積獎金逾10億 華人爭買兆彩

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害