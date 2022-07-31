史上第2高 13.37億兆彩 一票獨得 伊州加油站賣出

頭獎獎金達13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)中獎彩券，在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站售出。(美聯社)

連續29次無人中獎、頭獎獎金直衝至13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)彩券，29日被一票獨中。兆彩官網(megamillions.com)30日宣布，中獎彩券是在伊利諾州芝加哥 西北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)的Speedway加油站售出。中獎號碼為：13-36-45-57-67，超級球：14。

兆彩聯盟(Mega Millions Consortium)總裁麥唐納(Pat McDonald)表示，「我們很興奮親眼見證兆彩史上最高累積獎金之一，迫不及待想知道贏家是誰，期待很快能恭喜幸運兒！」

連摃29期 彩券站賣到手軟

這是兆彩史上第二高、全國彩券史上第三高頭獎獎金。兆彩官方原本估計頭獎獎金為12億8000萬元，但30日頭獎開獎金額增至13億3700萬元。

兆彩自4月15日以來連摃29期，29日開獎前，全國彩券站兆彩賣到手軟；紐約有店家表示銷售額增長35%；新罕布夏州 彩券官員估計29日每小時售出價值20萬元彩券；北卡羅來納州 賣出的彩券足足為教育基金籌集1650萬元。

伊利諾伊州彩券獎金逾25萬元的中獎者可以選擇不透露姓名，也不必馬上出來領獎。全國兆彩發言人佛瑞茲巴伯(Danielle Frizzi-Babb)表示，「在獲勝者領獎前，我們不知道這是一個人或一群人買的彩券」。

民眾30日紛往賣出兆彩(Mega Millions)頭獎彩券的芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站購買彩券。(讀者Ben提供) 圖為30日慕名前往這家加油站購買彩券的華裔安吉莉納．溫(Angelina Weng)高高舉起她購買的彩券。(路透)

專家獻策 中大獎保持低調

而在幸運兒待揭曉之際，眾多理財專家紛紛獻策，大家一致的建議是「保持低調」、「先找好專家規劃中獎後的未來再領奨也不遲」。

富國銀行財富與投資管理公司(Wells Fargo’s Wealth & Investment Management)諮詢規劃部門總經理歐文(Emily Irwin)表示，意外之財可能會讓中獎者處在人身風險中，騙子會緊追大贏家，「隱私等於安全；現在不是到處打電話給你認識的人，透露你『中大獎』的時候」。

防範遺失 彩券上簽名自保

中獎者必須立即在彩券上簽名，不然一旦彩券遺失，誰拿到，獎金就是誰的。歐文並建議中獎者先手持彩券拍下照片，存放在保險箱或安全地方，預先確保自身權益。

芝加哥BMO家族辦公室(BMO Family Office)家族財富策略主管帕特爾 (Pratik Patel) 表示，中獎者應該找理財規畫師合作規劃中獎後的未來。佛瑞茲巴伯也同意地說：「建議在踏入彩券辦公室之前就這麼做。」

最好匿名 一次領可得7.8億

曾與中獎者合作過的專家指出，中獎者應避免自行去彩券辦公室，而是派律師或財務顧問前往，保持匿名。還有律師建議中獎者暫時離開居住地，確保自身安全、避免受到關注。無論贏家打算怎麼做，最重要的是「慢慢來」。

兆彩頭獎中獎人可選擇分29年逐年領取，但大多數中獎者選擇一次領取現金。本期獎金若採一次領，金額估計為7億8050萬元。中到頭獎的機率是3.025億分之一。