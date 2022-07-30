217票：213票 眾議院通過控槍案 但參院可能不處理

眾議院29日以217票對213票通過控槍法案，，圖為佛州邁阿密的槍枝店，民眾在選購。(歐新社)

眾議院29日以217票對213票通過控槍法案，禁止進口、銷售或製造攻擊性武器；這是自2013年以來國會首度表決相關禁令，凸顯民主黨 人直接回應全國各地不斷發生的大規模槍擊 案，努力禁止攻擊性武器。但由於民主黨難以在參院獲得克服阻撓議案所需的60票支持，參院不太可能處理這項法案。

法案將攻擊性武器定義為具固定彈匣的半自動步槍，能容納逾10發子彈；法案還禁止具可拆卸彈匣及以下任一的半自動步槍：手槍式握把、前握把，折疊、伸縮或可拆卸槍托，榴彈發射器、槍管罩或螺紋槍管。

29日表決共有215位民主黨人和兩位共和黨 人支持，208位共和黨人和五名位民主黨人反對。眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)表示，「近年來我們已充分了解，攻擊性武器是大規模槍擊案武器首選，尤其是結合大容量彈匣的攻擊性武器。」眾院議長波洛西則聲稱，該禁令「挽救生命」。

94年通過禁令 10年後失效

國會1994年曾通過法律禁止製造或銷售攻擊性武器，十年後到期，此後國會始終缺乏足夠票數通過法案。2013年類似禁令被提案表決，主要是2012年12月康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)發生20名學童和六名教職員死亡的重大槍擊事件，該案最後有60名參議員投票反對，有15名民主黨人加入44名共和黨人的反對行列。

美國疾病防治中心數據顯示，2020年死於槍枝相關傷害的人數是史上最多的一年，其中一半以上死於自殺。儘管社會大眾對美國中槍致死人數上升普遍感到憤慨，但任何形式的控槍立法都很難在國會過關。

中槍致死激增 卻難以管控

民主黨人一直到過去這十年才聯合起來反對全國槍枝協會(National Rifle Association)，並大力宣傳控槍；與此同時，共和黨人普遍反對禁止攻擊性武器，稱此違反憲法第二修正案權利。

國會6月通過150億元法案，鼓勵各州撥款制定和執行極端風險保護令(又稱「紅旗法」，red-flag laws)，同時擴大背景調查範圍，以涵蓋21歲以下購槍者的青少年和心理健康紀錄。

儘管禁止攻擊性武器一直未獲認真考慮，但5月兩樁大規模槍擊案引發高度辯論；6月的蓋洛普民意調查顯示，55%選民支持禁止攻擊型武器。

槍擊案致傷亡 55%人挺控槍

7月4日伊利諾伊州海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行發生七人死亡、48人受傷的重大槍擊案，要求國會立法禁止攻擊性武器的呼聲再起。

眾院民主黨人目前也設法整合一系列以警察和公共安全為核心的法案，企圖擬出一個中間派和國會非裔小組成員都同意的協議。

29日投票前的激辯中，共和黨人堅決反對限制擁有大威力槍枝；眾議員克萊德(Andrew Clyde) 說：「武裝的美國是安全自由的美國。」

拜登總統1994年任參議員時曾確保實施半自動武器禁令；他鼓勵通過禁令並承諾若法案送到他桌上，他會簽署。