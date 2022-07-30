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氣候暖化趨勢 聖路易、肯塔基千年一遇大雨「只會更常見」

記者張聲肇／綜合報導
圖為大學市洪水消退後，清潔工人正在街頭清理。(美聯社)
圖為大學市洪水消退後，清潔工人正在街頭清理。(美聯社)

26日到27日晚連續兩天，千年一遇的大雨襲擊聖路易和肯塔基州東部，造成超過20人死亡，這雨陣釀災的狂風驟雨源自同一個大氣團；科學家說在氣候暖化的趨勢下，這種惡劣天候只會更常見。

洪災通常以兩大形式出現：熱帶風暴連下幾天大雨，殃及大片區域，如2017年德州的哈維颶風和2018年北卡州的弗羅倫斯颶風；單一雷陣雨傾注所有雨量於一小片不幸的土地，淹沒萬物。

本周橫掃同一地區的兩大雷暴雨有如列車跨越同一條軌道，但是，就如所有的突發水災，雨量之大，設計來引水入流的排水系統都不堪負荷，以致釀成人畜淹沒、財物損毀的災禍。

聖路易和肯塔基州東部地區降下「千年一見」的驟雨。圖為聖路易一家玻璃工廠遭水淹。(...
聖路易和肯塔基州東部地區降下「千年一見」的驟雨。圖為聖路易一家玻璃工廠遭水淹。(美聯社)

在密西西比和俄亥俄河谷上空盤旋的氣流互相支援，構成巨大無比的水氣團；墨西哥灣風暴和百慕達上空高壓氣團帶來溫暖的水氣，吹向北邊，路易斯安納州南部每天都有暴風圈，定時把熱帶空氣吹向內陸。這個熱氣團碰到了堪薩斯和維吉尼亞州之間的氣流鋒面，就被擋住。

大氣層所有的濕氣水分，因此聚集在這個南北氣流對撞區，引爆河谷上空有如「水炸彈」的水氣團，灌下創紀錄的雨水。連續幾個晚上，對撞的風暴從大氣層中引來更多不穩定的水氣，聚集大量的雨水，猛烈往下傾注。離地面很遠的狂風決定與鋒面平行的暴風雷雨方向，於是如注的暴雨連番上陣，襲擊同樣的地區。

肯塔基哈札德(Hazard)地區27日在12小時之內，就下了九吋多的大雨；聖路易附近25日雨量超過10吋，27日狂風陣雨再度肆虐聖路易。

圖為聖路易居民在私家車被水淹後，棄車涉水逃生。(美聯社)
圖為聖路易居民在私家車被水淹後，棄車涉水逃生。(美聯社)

肯塔基東部河谷區山上承受的雨量往下灌注，讓每條河流溪水都滿溢，自然加重洪水災情。

聖路易和肯塔基州東地區的氣候型態創造出「千年一見」的驟雨紀錄，該怎麼理解呢？首先，這是某一年度百分之0.1的機率，其次，從地理觀念看，某些地區每千年可能遇上好幾次「千年一見」的氣候事件，某些地區可能連千年都「不」見。美國以地點論此事件，因此，每年都可能遇到多次。

熱帶風暴 暴雨 肯塔基州

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