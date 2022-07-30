連2年夏季熱浪 俄勒岡氣溫破百度4死

西北地區受熱浪襲擊，氣溫高達華氏100度。圖為俄勒岡州波特蘭市兒童戲水。(美聯社)

受到氣候變遷影響，過去氣候一向溫和的西北部沿岸地區，卻連續兩年遭逢華氏100度以上的熱浪 ，也導致俄勒岡州疑似已有四人因高溫 死亡；國家氣象局(National Weather Service)預測，極端高溫至少會持續到30日晚。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，俄勒岡法醫辦公室28日表示，自25日以來，俄州最大城市波特 蘭所屬的蒙特諾瑪郡(Multnomah County)疑似有三人因高溫而死，東北部的尤馬提拉郡(Umatilla County)則有一人死亡。

俄勒岡州自25日開始迎接熱浪，波特蘭26日飆升至102度，29日又達101度；國家氣象局在波特蘭的氣象學者紐曼(Colby Neuman)表示，波特蘭將連續六天超過95度，突破歷史紀錄，況且連續天數還可能會更長。

熱浪還時結束，國家氣象局原先預測28日，現在則延至30日晚；紐曼還說，預測到那時以前，波特蘭都將「維持在100度左右」。

由於熱浪來得異常，波特蘭緊急事務局發言人多希特(Dan Douthit)表示，接獲與熱浪有關的911通報的預測，從24日的8個上調至26日的28個。

蒙特諾瑪郡政府新聞稿則說，當地醫院急診室遭遇熱浪時，通常會收治熱衰竭相關患者兩至三人，但自26日起，當地醫院已收治13人。

西北部沿岸地區已連續兩年夏季遭遇熱浪；去年的熱浪讓波特蘭出現116度的歷史紀錄，導致俄勒岡、華盛頓州及加拿大英屬哥倫比亞約800人因高溫而死。

會導致這麼多人死亡的原因，在於此地過去氣候宜人，即使是夏季也罕有百度以上高溫，故難以適應所致；但由於氣候變遷，當地民眾恐怕得開始適應更高溫、且持續時間更長的夏季的新現實。

事實上，整個西部現在都籠罩在熱浪中，在波特蘭以北，西雅圖26日出現94度高溫；而在波特蘭以南，加州東北部及內華達州西部通樣發布高溫警報，從21日到30日間，此地區的溫度都會在99度至104度左右。