我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

連2年夏季熱浪 俄勒岡氣溫破百度4死

編譯洪毅／綜合29日電
西北地區受熱浪襲擊，氣溫高達華氏100度。圖為俄勒岡州波特蘭市兒童戲水。(美聯社)
西北地區受熱浪襲擊，氣溫高達華氏100度。圖為俄勒岡州波特蘭市兒童戲水。(美聯社)

受到氣候變遷影響，過去氣候一向溫和的西北部沿岸地區，卻連續兩年遭逢華氏100度以上的熱浪，也導致俄勒岡州疑似已有四人因高溫死亡；國家氣象局(National Weather Service)預測，極端高溫至少會持續到30日晚。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，俄勒岡法醫辦公室28日表示，自25日以來，俄州最大城市波特蘭所屬的蒙特諾瑪郡(Multnomah County)疑似有三人因高溫而死，東北部的尤馬提拉郡(Umatilla County)則有一人死亡。

俄勒岡州自25日開始迎接熱浪，波特蘭26日飆升至102度，29日又達101度；國家氣象局在波特蘭的氣象學者紐曼(Colby Neuman)表示，波特蘭將連續六天超過95度，突破歷史紀錄，況且連續天數還可能會更長。

熱浪還時結束，國家氣象局原先預測28日，現在則延至30日晚；紐曼還說，預測到那時以前，波特蘭都將「維持在100度左右」。

由於熱浪來得異常，波特蘭緊急事務局發言人多希特(Dan Douthit)表示，接獲與熱浪有關的911通報的預測，從24日的8個上調至26日的28個。

蒙特諾瑪郡政府新聞稿則說，當地醫院急診室遭遇熱浪時，通常會收治熱衰竭相關患者兩至三人，但自26日起，當地醫院已收治13人。

西北部沿岸地區已連續兩年夏季遭遇熱浪；去年的熱浪讓波特蘭出現116度的歷史紀錄，導致俄勒岡、華盛頓州及加拿大英屬哥倫比亞約800人因高溫而死。

會導致這麼多人死亡的原因，在於此地過去氣候宜人，即使是夏季也罕有百度以上高溫，故難以適應所致；但由於氣候變遷，當地民眾恐怕得開始適應更高溫、且持續時間更長的夏季的新現實。

事實上，整個西部現在都籠罩在熱浪中，在波特蘭以北，西雅圖26日出現94度高溫；而在波特蘭以南，加州東北部及內華達州西部通樣發布高溫警報，從21日到30日間，此地區的溫度都會在99度至104度左右。

波特 熱浪 高溫

上一則

強尼戴普畫「朋友與英雄」 780幅作品1天賣完賺360萬元

下一則

氣候暖化趨勢 聖路易、肯塔基千年一遇大雨「只會更常見」

延伸閱讀

極端氣候加劇 新研究：歐洲熱浪未來恐將更頻繁、更熱

極端氣候加劇 新研究：歐洲熱浪未來恐將更頻繁、更熱
熱浪頻繁 白宮推出Heat.gov網站提供資訊

熱浪頻繁 白宮推出Heat.gov網站提供資訊
熱浪商機 日保險業推中暑保單

熱浪商機 日保險業推中暑保單
熱浪頻繁 白宮推Heat.gov網站 統合資訊保護民眾

熱浪頻繁 白宮推Heat.gov網站 統合資訊保護民眾

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服