舒默、曼欽磋商 選地下室無窗房間密談

參院多數黨領袖舒默(右)與民主黨中間派要角、參議員曼欽(左)通過秘密協商，就應對氣候變遷、稅改和降低通膨法案達成協議，促成拜登總統施政目標的一大勝利。(美聯社)

美聯社報導，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨 中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)的「降低通膨法案」秘密磋商成功，跌破不少人眼鏡。他們協商的地點是國會大廈地下室一間沒有窗戶的辦公室，室外則有助理站崗，以防洩漏風聲。

美國重建包裹法案 參院民主黨要角談判1周

過去一年多來，針對拜登 總統的美國重建包裹法案，舒默與曼欽的漫長磋商一波三折，始終沒有具體結果。眼看期中選舉臨近，民主黨國會多數席次岌岌可危，總統與民主黨同樣面臨政治危機。

曼欽下達最後通牒，若不能刪除氣候變遷條款讓法案規模縮小，只能等到9月才有機會交付表決。曼欽主張刪除的氣候變遷條款，卻是拜登與民主黨列為優先項目的議題。

舒默嘗試所有變通方案，但曼欽無動於衷，舒默只得向拜登暗示，如果要在國會暑期休會前讓法案過關，只能祭出非常手段。拜登則在白宮宣布，如今已到了應與曼欽達成協議的時候。

曼欽方面同樣面臨政治壓力。備受挫折的民主黨參院同僚公開批評曼欽的談判毫無誠意，某些黨內人士甚至竊竊私語，議論著曼欽擔任參院委員會主席的頭銜應被拔除。煤礦州保守派出身的曼欽，在民主黨受到公然排擠，唯一不贊成對抗氣候變遷條款的就是他。

消息人士透露，舒默與曼欽重啟協商時，舒默對位於地下室的辦公室開玩笑道：「真是一間漂亮的辦公室。是我的辦公室嗎？」這個地點的確是舒默的辦公室。

兩人磋商長達一周，期間很少受到外界注意，終於敲定規模7390億元包裹法案，將趕在暑期休會之前進入表決。兩黨在參院各占50席，由於共和黨一致反對，法案表決時民主黨一票也不能少。

曼欽28日在電話會議中對記者說，協商敲定的最終版法案是「雙贏」結果。

拜登總統背書、規模2兆元的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)去年底協商觸礁後，拜登與曼欽幾乎沒再對話。舒默今年則接棒負責與曼欽磋商，目標是縮小法案規模，爭取曼欽支持。

曼欽與舒默上周一在國會碰面時，彼此都坦承有時候過於意氣用事，同意重啟協商。當天下午，兩人便在地下室辦公室會談，最後握手達成協議。27日敲定最終版本法案時，由於曼欽確診，兩人透過視訊「虛擬握手」。