拜習通話會談：波洛西訪台嗎？美中避免升級的壓力暗戰

拜登自任上以來，還未與習近平實際會面過。圖為2021年雙方視訊談話。(Getty Images)

「各自有壓力，但各自也心照不宣？」拜登 和習近平 於美東時間7月28日上午展開長達2小時17分鐘的通話，此時美中兩國關係日益緊張，眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）是否將在亞洲行拜訪台灣的問題，也使中國強烈不滿、多番語出威脅，不過總體而論，此次的拜習通話內容並無多少令人感到出奇的亮點，雙方雖然關注敏感的台灣問題，但都避免可能讓台海局勢升級的言論，《路透》評論指出，此時美中分別面對國內的經濟難題，都不希望出現新的危機。

拜登說了什麼？

白宮在拜習通話結束後表示，拜登希望與習近平在所有問題上保持暢通的溝通管道，無論是雙方達成合作共識的問題，或是造成摩擦的難題；白宮聲明也指出，雙方談論的話題包括台灣、氣候、以及公衛安全，另有華府官員補充，通話內容還涵蓋烏克蘭戰爭和美中潛在的可能合作，和拜習雙方親自會面的初步規劃。

拜登過去擔任副總統期間，曾與習近平數度會面。圖為2012年兩人見面。(美聯社)

拜登在通話中在習近平重申，美國對台政策沒有改變，華府反對任何片面改變現狀或破壞台海和平的行為；此外拜登也對中國的經濟做法表示疑慮，以及對被拘留在中國的美國公民處境表達擔憂。

近期拜登政府也在評估是否取消川普時代對中國設下的貿易關稅壁壘，期望可以藉此舒緩美國國內嚴重通貨膨脹，但在此次通話中，拜登並未向習近平提及此事。這是拜登上台以來第5次與習近平通話，雙方還未曾進行過實體會面，因此拜登和習近平討論安排一次可能的面對面談話，認為雙邊會談將是「直接」且「真誠」的溝通方式。《美聯社》評估，習近平已受邀參加11月的印尼G20峰會，屆時拜習可能親自見面。

白宮對於此次通話給予簡短總結，認為美中雙方「負責任地處理分歧」，並朝著「利益一致」的方向努力。

眾院議長波洛西。(美聯社)

習近平說了什麼？

相較白宮措辭溫和的聲明，北京當局則延續中國外交部一貫的強硬說法。習近平將現今美中關係陷入緊張歸咎於美國，批評拜登政府將中國視為「主要競爭對手」和「長期挑戰」，認為這樣的看法是「誤讀」美中關係和中國發展，會損及雙方及國際社會利益。另外習近平也警告美國，在台灣問題上「玩火必自焚」，再次重申北京認為「兩岸同屬一個中國」、「不為任何形式的台獨勢力留下任何空間」等等，不脫中國外交部的常見用詞。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，習近平對台灣問題提出的警告並無實質升級；《BBC》也指出，此次習近平親自使用中國外交部的說法，雖等同將這類警告的份量提高，不過這並不意味著中國預備對台灣採取實際軍事行動，就整體美中關係來說，很難從本次拜習通話看出積極的進展。

波洛西會訪台嗎？

美中官方並未透露拜習是否談及波洛西計畫訪台一事，但在此前中國已強烈表達反對及警告，聲稱若波洛西按照計畫訪台，將會有「嚴重後果」。波洛西的亞洲行程將於7月29日展開，但截至目前仍未確認台灣是否包含在內，波洛西的發言人在28日受訪時也拒絕回應任何關於波洛西行程的提問。

習近平在通話中警告美國，在台灣問題上「玩火必自焚」。圖為2022年7月習近平訪新疆駐軍團。(新華社)

《彭博社》引述知情人士透露，波洛西的亞洲行將拜訪日本、印尼和新加坡等國，不過具體行程一直沒有正式向外界公開。拜登日前表示，美國軍方認為波洛西訪台「不是一個好主意」，認為此舉將帶來安全隱憂，而白宮則恪於三權分立，並未與波洛西直接談及此事，也未公開表態。

美國許多智庫專家對波洛西可能的台灣行程，有著兩種不同的看法，其中一派擔憂此舉會激化台海局勢，而另一種看法則是認為中國不會因此採取實質軍事行動，例如華府保衛民主基金會（FDD）資深中國研究員克雷格（Craig Singleton）就表示，美中都正面臨國內經濟問題，拜登和習近平遭遇的國內壓力有增無減，目前從中國官方、網路和媒體方向來看，「幾乎沒有跡象顯示中國考慮採取更嚴重的軍事行動。」

史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）進一步指出，鑒於習近平將於2022年下半年開展第三任期，在此時機他很可能比美國更不希望雙邊關係惡化，「他們（中共）承受不起與美國關係破裂。」

中國的內部壓力

拜登現時面對節節高升的通貨膨脹，美聯儲為解決通膨問題祭出的加息政策則進一步引發美國經濟萎縮的疑慮；而中國則極力希望達成2022年GDP成長5.5%的目標，因此在下半年肩負沉重壓力。正值拜習通話前夕的北京時間7月28日，中共中央政治局便召開會議，分析當前的經濟形式，以及部署下半年的經濟工作。

美國智庫學者認為，鑒於習近平將於2022年下半年開展第三任期，在此時機他很可能比美國更不希望雙邊關係惡化。圖為2022年7月香港書展。(Getty Images)

會上持續強調堅持「動態清零」防疫政策，並強調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，力求經濟回升以及穩定就業及物價，此外中國近年各地政府地方債發行總額連連上升，會議同樣提及地方政府必須「用好」債券資金及債務限額。

此外自2022年4月以來，河南村鎮銀行無預警停止存戶轉帳提款，加上後續遼寧當地中小銀行爆出風險、以及持續存在的爛尾樓問題，導致投資人對中國金融市場信心大失，為了避免經濟及財政情況出現進一步問題，政治局會議也強調要保持金融市場總體穩定、「妥善化解一些地方村鎮銀行風險」。

總體來說，7月28日的拜習通話並未對雙邊關係其他國際局勢達成明確的影響或進展，雙方各自須解決國內更加急迫的壓力，也仍持續在重大議題上保持與過去相同的論述，或許最大的亮點是對於拜登和習近平兩人面對面談話的初步安排。而若兩人按照目前可能進展，於11月G20峰會上碰面，美中雙邊關係及印太局勢是否會再出現突破、或是緊張升級，仍須有待觀察。