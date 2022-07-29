新聞評論／拜習談2個多小時無所獲 凸顯「鬥不求破」

美中領袖拜登和習近平第五度通話，並釋出將安排見面的訊息，但籠罩在此正向消息的背後，卻是波洛西是否訪台的濃厚較勁與不安。(新華社)

拜登 和習近平 28日談了兩個多小時，但根據雙方事後聲明和說明來看，最敏感的台灣問題上只有「重申立場」，俄羅斯議題「沒有突破」，得到的唯一共識是「可以繼續談」；花了這麼長的時間看似毫無所獲，兩國關係依然低盪，卻願意安排領導人面對面會談，凸顯兩大國雖有歧見，但仍不放棄溝通求突破，凸顯美中關係鬥不求破。

這是拜登與習近平第5次對話，根據每次中方外交部的事後聲明，台灣的篇幅都不小，美國一貫重申「一個中國」政策，要求兩岸均不得片面破壞現狀。

不過，這場對話最大的懸念就在眾院議長波洛西 是否訪台，在拜登剛掛上和習近平的電話，美國媒體就報導，美國會議長波洛西（Nancy Pelosi）即將率團訪問亞洲，是不是去台灣，雖然打上問號但仍在選項中。

中方透過官方及媒體狠話說盡，在9天之內6度放話，甚至不惜升高軍事對峙，連反制方案都已模擬提出。雖然拜登曾公開表示美國軍方反對波洛西此際訪台，但波洛西始終未鬆口。

波洛西曾在天安門廣場拉布條力挺支持中國民主的烈士，為中國人權發聲；她必然深諳這次訪問對華府和北京會造成多大衝擊，拜登和習近平對話刻意冷處理此事，顯示兩人都有穩定區域局勢的善意。

此外，習近平在電話中大談全球經濟情勢與供應鏈穩定，美國國會同日就通過扶植國內半導體製造業的晶片法案，要與中國大陸競爭。

波洛西將此行視為她任內最重要的里程碑，並操成成兩黨都支持；壓力轉嫁拜登，拜登面對習近平及國內壓力，到底是真心話或唱雙簧，答案都待波洛西出發後揭曉，習近平也有今秋中共20大第三任的內外在壓力。只是在各自內政延伸出去的美中鬥法，台灣完全處於被動地位，角色不僅尷尬，還得跟著賭上國家安全。

中國人極為看重面子，經常在聲明稿中敘明「應約通話」，這次拜習對話，美方資深官員透露是華府提議通話，北京附議提出時間，還說兩國領導人都同意安排面對面會談，待雙邊工作團隊敲定合適時間。

這不是美國首次提議要安排拜習面對面會談，美國去年中就提過，當時白宮國家安全顧問蘇利文暗示得很明顯，就差沒明說G20（20國集團）峰會場邊會議是兩人見面的好地點，可惜最後並未成功，拜習11月舉行視訊會議。

28日的對話雖然沒有直接回應外界關切的波洛西出訪議題，但在美中長期高度摩擦的前提下，兩邊都有談的意願，顯然美中都認為溝通有助解決彼此看重的問題，無論是經濟、軍事、兩岸或是區域和平，「鬥而不破」仍是主旋律。