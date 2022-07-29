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拜登、習近平通電話 台：美事前已說明

記者程遠述／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，台灣外交部28日表示，台灣和美國互信良好，溝通管道暢通，關於美、中元首通話相關安排，美方已向台方事前說明，台方也會和美國保持聯繫、持續關注後續發展。

對於美國眾院議長波洛西傳出訪台，台外交部重申，沒有接獲波洛西訪台確切訊息，也沒有進一步評論。

台灣外交部28日舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，外交部一向高度關注美中高層互動情形，由於台灣跟美國之間互信良好，溝通管道非常暢通；因此有拜登與習近平即將通話的安排時，美方已向台灣進行事前說明，台美雙方也會保持聯繫，台灣將持續密切關注後續相關發展。

至於傳出波洛西8月初將訪問台灣，歐江安表示，外交部沒有評論。

歐江安表示，邀請美國國會議員赴台訪問，是外交部與駐美代表處積極且長期關注的重點工作，但外交部不就個案評論，目前外交部也沒有接獲波洛西訪台的確切訊息。

彭博新聞(Bloomberg)27日引述知情人士說法報導，波洛西8月初亞洲行程預期將包括日本、印尼與新加坡，但傳出她可能訪台的消息導致美中關係更加緊張，日前尚未排入官方的確定行程。

波洛西 拜登 習近平

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