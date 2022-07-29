波洛西若訪台 中鷹派官媒放話：解放軍伴飛攔截

中國媒體分析，眾院議長波洛西如果訪台，中國可能派出殲16型戰機伴飛，等於向美方直接施壓。（美聯社）

眾院議長波洛西 即將出發亞洲行程，中國外交部與軍方已多次警告波洛西不得訪問台灣。鷹派媒體「環球時報」旗下微信公眾號「樞密院十號」推算稱，波洛西若訪台，中國將在東海上空派出殲16、甚至殲20伴飛並攔截，殲16D電子戰機負責壓制支援。

美國國防部先前已表示已向波洛西做過安全簡報，總統拜登更公開表示美國軍方不樂見波洛西此際訪問台灣。

「樞密院十號」28日刊文稱，中國軍方已就波洛西訪台做了多種因應的分析，當中以解放軍 戰機進行伴飛攔截可能性最大，對波洛西可能走哪條線，戰機會在哪裡攔、怎麼攔，已有評估。

國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

文章稱，華盛頓直飛台北，距離約7850 哩，即約1萬2633公里。以美國軍方聲稱要提供飛機，首先想到的是C-17運輸機，它擁有比較完善的電子戰設備，具備一定的自衛能力。面對攻擊時，不至於完全坐以待斃。但是C-17從華盛頓直飛台北松山機場 ，中途必須加油， C-17可以空中加油，但搭載重要客人時，還要空中加油，風險稍高。

此外，其他的行政專機，如灣流550改裝的C-37A，最大航程6300英里，而C-37B最大航程6700英里，波音737的C-40行政專機最大航程9000公里，航程都不夠，都須中途加油。

若波洛西想直飛台北，另一種方案，就是中途歇歇腳，從日韓基地飛往台北。去年6月，美國三名聯邦參議員率領共和黨和民主黨的10人訪問團，三小時「閃電式」訪台，當時就是一架編號5105的C-17A降落在台北的松山機場。

據稱，當時這架C-17就是從南韓烏山空軍基地起飛直接飛往台北松山。同年7月15日上午，美軍的一架C-146A行政專機從日本沖繩基地起飛於9時32分抵達松山。這兩次分別是從日韓基地起飛。

文章說，無論直飛航線飛，還是從日韓基地飛，波洛西的座機都會經過中國的東海附近上空。這就為解放軍伴飛、攔截提供了可能。波洛西的航線完全在解放軍的陸基戰鬥機的作戰半徑內。屆時，殲-16甚至殲-20，在預警機的指揮下，相互配合，一前一後，一明一暗，可以去伴飛攔截。在對方處於東海上空的時候，可以先伴飛，通過無線電溝通。