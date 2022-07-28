我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

第三勢力整合 楊安澤組第3黨「前進黨」

記者顏伶如／綜合報導
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。（美聯社）
由跨黨派政治人物籌組的第三黨「進步黨」，將於9月24日在休士頓正式成立，主張讓美國人民有另一種新的選擇。（美聯社）

與惠特曼任共同主席

數十名來自民主黨共和黨的前任官員27日宣布成立美國第三個政黨「前進黨」(Forward)，號召對兩黨政治失常現狀感到不滿的數百萬選民踴躍加入；「前進黨」創黨初期將由曾經角逐民主黨總統初選的華裔楊安澤(Andrew Yang)以及前共和黨籍新澤西州州長惠特曼(Christine Todd Whitman)擔任共同主席。

路透報導，創黨成員指出，楊安澤與惠特曼希望「前進黨」能夠成為長期稱霸美國政壇的民主黨、共和黨之外，對兩黨不滿的選民的另一個選擇。

將在逾20城市辦活動

「前進黨」高層主管計畫今秋將在20多個城市舉辦一連串活動，說明黨綱理念，爭取選民支持；今年9月24日將在休士頓舉辦創黨午宴，明年夏天則將召開首屆全國黨代表大會，地點將在稍後決定。

就在美國政治日趨兩極化、政治制度陷入僵局的同時，三個政治團體在近幾年逐漸合流，「前進黨」的建立堪稱水到渠成；「前進黨」高層指出，蓋洛普(Gallup)調查公司去年公布民調顯示，約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。

整合成為「前進黨」的三股勢力分別為2021年共和黨前任官員建立的「整頓美國行動」(Renew America Movement，RAM)、楊安澤2021年脫離民主黨後成立的「前進黨」，以及跨黨派政治組織「服務美國運動」( Serve America Movement)。

「整頓美國行動」成員包括曾在雷根(Ronald Reagan)、老布希(George H.W. Bush)、小布希(George W. Bush)、川普等共和黨政府任職的數十名前任官員；「服務美國運動」成員來自民主、共和兩黨以及無黨籍人士，執行長為共和黨籍佛羅里達州前聯邦眾議員喬里(David Jolly)。

往前進 將走中間路線

根據報導，「前進黨」將走中間路線，但目前並沒有特定政策，但28日正式成立時，宣傳口號將包括：「我們將如何解決美國面臨的重大問題？不傾左，不偏右，往前進(How will we solve the big issues facing America? Not Left. Not Right. Forward)。」

回顧美國歷史，兩黨政治架構底下，過去雖然出現過第三政黨，但終究以失敗收場。少數案例當中，第三政黨曾在總統大選中發揮某種程度的影響力。政治觀察家說， 綠黨(Green Party)2000年總統候選人納德(Ralph Nader)從民主黨候選人高爾(Al Gore)支持者當中吸走不少選票，最後促成了共和黨候選人小布希贏得白宮寶座。

前新澤西州州長惠特曼將與楊安澤任共同主席。（Getty Images）
前新澤西州州長惠特曼將與楊安澤任共同主席。（Getty Images）

共和黨 民主黨 小布希

上一則

1換2 美提議與俄換囚 讓WNBA球星格林納回家

延伸閱讀

楊安澤組第3黨前進黨 與前新州州長惠特曼任共同主席

楊安澤組第3黨前進黨 與前新州州長惠特曼任共同主席
這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮

這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮
紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款

紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款
共和黨要角 力挺波洛西訪台

共和黨要角 力挺波洛西訪台

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁