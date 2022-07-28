訪台消息首獲證實 波洛西已邀眾院外委會領袖同行

國會眾院議長波洛西若訪台，美軍已制定應變計畫，將確保行程安全。(路透)

國會眾院外委會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)27日證實，眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)邀請部分議員一起訪台，包含他本人和外委會主席米克斯(Gregory Meeks)。

這是首度有國會議員證實波洛西的這一訪問，不過並未談到確切日期，麥考爾發言人薛德(Leslie Shedd)表示，麥考爾接獲波洛西邀請，不過因為他另有行程無法參加；麥考爾相信，包含波洛西在內的美國官員，若想訪問台灣應該都能成行。

薛德告訴國會山莊報，麥考爾因未能跟上這趟訪問而感到失望；麥考爾告訴美國國家廣播公司新聞網(NBC)，任何想去的國會議員都應該去，這能展現對中國國家主席習近平的威懾力，但若行程招致反彈或情勢升級，波洛西也應該留意軍方的看法。

白宮 國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)27日表示，政府依慣例為出國訪問的國會議長提供背景分析與說明，波洛西會自己做決定；目前波洛西沒有公布訪台行程，據他所知，也沒有做出任何決定。

英國金融時報日前報導，波洛西可能在8月率團訪問亞洲，包含台灣；白宮以安全因素關切波洛西這趟旅程，中方數度預告會採取有力措施應對反制，反對波洛西訪台。

不論共和黨或民主黨，多數議員均支持波洛西訪台，如新澤西州民主黨籍聯邦參議員孟南德茲(Bob Menendez)就說：「如果讓北京來決定誰可以或誰不可以訪問台灣，那就等於把台灣拱手讓給中國，如果他們可以否決世界上任何想去台灣的人，那麼台灣就被孤立了。所以我認為她絕對有權訪問台灣，而且我認為支持台灣很重要。」

不過，波洛西可能的訪台行程似乎引起她與拜登 總統間的齟齬；拜登上周雖表示，基於三權分立平等相維的原則，波洛西「是否訪台應由她本人自行決定」，但同時也指出國安單位認為此時這麼高層級的官員訪台「並非恰當時機」；對此，白宮及波洛西辦公室均以「維安因素」為由，拒絕對外證實訪台行程。

事實上，中國外交部發言人趙立堅27日再度重申反對波洛西訪台，他說：「我們多次表明堅決反對波洛西眾議長訪台的嚴正立場；如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。」

雖然波洛西訪台與否尚未定案，但確定的是她8月必將出訪東亞各盟邦，包含日本、印尼與新加坡；一名要求匿名的消息人士說，馬來西亞也在考慮中，不過尚未定案。

波洛西辦公室發言人李喬伊(Joy Lee，音譯)回應本報系記者時表示，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。