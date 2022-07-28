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美軍稱保護波洛西 中官媒：挑戰底線 意味台海戰爭到來

特派記者陳政錄／北京報導
美軍參謀首長聯席會主席密利。(美聯社)
美軍參謀首長聯席會主席密利。(美聯社)

針對美軍參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)表示，軍方可提供必要措施確保國會眾院議長波洛西訪台時的安全，中國外交部發言人趙立堅27日再度警告美方，若一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，並指引發的後果將完全由美方承擔。

波洛西擬於8月訪台，消息一出，中國官媒環球時報特約評論員胡錫進喊話，解放軍軍機可隨波洛西搭乘的飛機飛入台灣上空。胡錫進說，「這場對抗期間，擦槍走火的風險比以往任何時候都高，若台軍對伴飛的解放軍機開火，意味台海戰爭提前到來」。中國國防部也表態說，「中國軍隊不會坐視不管」。

對此，美聯社報導，正在印太地區訪問的密利說，若波洛西議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程的安全；同時，還有美國官員表示，軍方將增加在亞太地區的軍事活動。

在美方未明顯改變心意下，中國外交部發言人趙立堅27日示警說，中方已經多次表明堅決反對波洛西眾議長訪台的嚴正立場。如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

在此之前，趙立堅也多次重申上述立場，且他曾在25日的記者會上，對於媒體追問，中方是否發出比以往「更為嚴厲」的警告時回應稱，「我想你的理解是正確的」。

波洛西 趙立堅 密利

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