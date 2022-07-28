波洛西若訪台 美軍擬出動機艦 奧斯丁：已說明安全評估

國會眾院議長波洛西若訪台，美軍已制定應變計畫，將確保行程安全。圖美軍卡爾文森號航母打擊群去年10月12日在西太平洋航行。(路透)

國會眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)可能8月訪問台灣，引發中國強烈不滿，解放軍警告絕不坐視；面對北京態度益發強勢，美聯社27日引述匿名官員說法報導，美軍正積極制定波洛西訪台的應變計畫，包括出動機艦並在座機周圍畫設緩衝區；國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)27日表示，已與波洛西通電話，說明出訪安全評估。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)27日在白宮例行記者會表示，拜登總統在與中國國家主席習近平通話時，勢必會談到台灣的緊張情勢，拜登將重申美國的「一個中國」政策不變。他說，通話最近很快會舉行，重點在確保美中溝通管道暢通，兩人可以談合作，當然也有明顯存在摩擦和緊張的議題。

美聯社引述美國官員表示，不擔心波洛西若訪台，中國會攻擊她的座機，但波洛西進入全球熱區之一的台灣，一場意外、失誤或誤會恐危及她的安全，因此國防部正制訂因應任何突發事件的計畫。

官員指出，若波洛西訪台，美軍將增加在印太地區的兵力與武器調動，可能用美軍戰機、艦艇、監視武器等軍事系統來保護她，但官員拒述詳情。

中國國防部26日警告，若波洛西訪台，解放軍絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

截至27日，波洛西還沒明確表態是否訪台。

國防部長奧斯丁說：「我已親自與議長對話，我與她例行交談，並提供我對於安全情況的評估。」

被問到美軍是否計畫增加波洛西訪台維安或軍事部署，奧斯丁說，國防部其他官員已向波洛西簡報，但不說明細節。

奧斯丁說：「我肯定會讓波洛西議長辦公室，就她提議的旅行發表任何公告或評論，我也不會說明我們將採取哪些措施來保護或強化維安任何貴賓的外訪行程。」

拜登政府已表示，(若總統不能視事)，波洛西是第二順位繼任者，(僅次於副總統賀錦麗)，她出訪海外的安全事宜攸關美國國安，但只有她能決定她的訪問行程。

高層領袖外訪都有一定的維安措施，匿名官員透露，波洛西訪台的維安措施將超出前往低風險目的地的應對方式。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上周據傳曾向波洛西簡報訪台風險，他27日說，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方將提供必要措施確保行程的安全，「我的話就說到這裡」。

官員說，美軍須在波洛西及其座機周圍建立緩衝區，同時為意外做好準備且在附近有救援能力，並建議當地艦艇備妥直升機；官員認為，中國不會直接對波洛西採取軍事行動，但不排除派軍機飛越台灣領空、在台灣空域附近挑釁，或派軍艦巡邏台灣海峽。