我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

波洛西若訪台 美軍擬出動機艦 奧斯丁：已說明安全評估

編譯陳韋廷、陳韻涵、記者張文馨／綜合報導
國會眾院議長波洛西若訪台，美軍已制定應變計畫，將確保行程安全。圖美軍卡爾文森號航母打擊群去年10月12日在西太平洋航行。(路透)
國會眾院議長波洛西若訪台，美軍已制定應變計畫，將確保行程安全。圖美軍卡爾文森號航母打擊群去年10月12日在西太平洋航行。(路透)

國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)可能8月訪問台灣，引發中國強烈不滿，解放軍警告絕不坐視；面對北京態度益發強勢，美聯社27日引述匿名官員說法報導，美軍正積極制定波洛西訪台的應變計畫，包括出動機艦並在座機周圍畫設緩衝區；國防部奧斯丁(Lloyd Austin)27日表示，已與波洛西通電話，說明出訪安全評估。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)27日在白宮例行記者會表示，拜登總統在與中國國家主席習近平通話時，勢必會談到台灣的緊張情勢，拜登將重申美國的「一個中國」政策不變。他說，通話最近很快會舉行，重點在確保美中溝通管道暢通，兩人可以談合作，當然也有明顯存在摩擦和緊張的議題。

美聯社引述美國官員表示，不擔心波洛西若訪台，中國會攻擊她的座機，但波洛西進入全球熱區之一的台灣，一場意外、失誤或誤會恐危及她的安全，因此國防部正制訂因應任何突發事件的計畫。

官員指出，若波洛西訪台，美軍將增加在印太地區的兵力與武器調動，可能用美軍戰機、艦艇、監視武器等軍事系統來保護她，但官員拒述詳情。

中國國防部26日警告，若波洛西訪台，解放軍絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

截至27日，波洛西還沒明確表態是否訪台。

國防部長奧斯丁說：「我已親自與議長對話，我與她例行交談，並提供我對於安全情況的評估。」

被問到美軍是否計畫增加波洛西訪台維安或軍事部署，奧斯丁說，國防部其他官員已向波洛西簡報，但不說明細節。

奧斯丁說：「我肯定會讓波洛西議長辦公室，就她提議的旅行發表任何公告或評論，我也不會說明我們將採取哪些措施來保護或強化維安任何貴賓的外訪行程。」

拜登政府已表示，(若總統不能視事)，波洛西是第二順位繼任者，(僅次於副總統賀錦麗)，她出訪海外的安全事宜攸關美國國安，但只有她能決定她的訪問行程。

高層領袖外訪都有一定的維安措施，匿名官員透露，波洛西訪台的維安措施將超出前往低風險目的地的應對方式。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上周據傳曾向波洛西簡報訪台風險，他27日說，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方將提供必要措施確保行程的安全，「我的話就說到這裡」。

官員說，美軍須在波洛西及其座機周圍建立緩衝區，同時為意外做好準備且在附近有救援能力，並建議當地艦艇備妥直升機；官員認為，中國不會直接對波洛西採取軍事行動，但不排除派軍機飛越台灣領空、在台灣空域附近挑釁，或派軍艦巡邏台灣海峽。

國會眾院議長波洛西今年8月若訪台，美軍將出動機、艦保護。圖為美製F-16戰機在台...
國會眾院議長波洛西今年8月若訪台，美軍將出動機、艦保護。圖為美製F-16戰機在台灣嘉義空軍基地起飛。(Getty Images)

波洛西 國防部 奧斯丁

上一則

訪台消息首獲證實 波洛西已邀眾院外委會領袖同行

下一則

美俄2010年換囚最經典 還有1座「間諜橋」因冷戰出名

延伸閱讀

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
波洛西訪台成關鍵？美「雷根號航艦群」突駛入南海

波洛西訪台成關鍵？美「雷根號航艦群」突駛入南海
拜習會將登場 白宮：關注台海緊張局勢升高

拜習會將登場 白宮：關注台海緊張局勢升高
波洛西傳將訪台 五角大廈：已提供安全評估

波洛西傳將訪台 五角大廈：已提供安全評估

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁