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楊安澤：過去第3黨屢敗 前進黨不會 民眾希望有新選項

記者顏伶如／綜合報導
華裔楊安澤等人投書華盛頓郵報。(取材自華盛頓郵報網站)
華裔楊安澤等人投書華盛頓郵報。(取材自華盛頓郵報網站)

聯合籌組美國第三個政黨「前進黨」(Forward)的華裔楊安澤(Andrew Yang)，以及前任共和黨籍新澤西州州長惠特曼(Christine Todd Whitman)、前佛州共和黨籍國會眾議員喬利(David Jolly)27日投書「華盛頓郵報」指出，美國過去出現過的第三政黨後來紛紛失敗，但「前進黨」卻不會。

投書分析，美國歷史上絕大多數第三政黨都無法成功，原因在於理念過於狹隘，或者無法讓一般民眾產生興趣，但現在選民對於第三政黨的渴求，卻比以往更為迫切；在美國現代史上，如今首次出現約半數美國人自認「無黨無派」的狀況，三分之二民眾也說，希望有第三政黨存在，而且將會投票支持，「令人意外的是，絕大多數民主黨人與共和黨人都說，希望看到另一個選項出現」。

投書中寫道，政治極端主義正在撕裂美國，但民主、共和兩大政黨卻對解決危機束手無策。政治趨於兩極化發展，政治恫嚇層出不窮，過去兩年，從國會議員、州長、最高法院大法官甚至副總統，都曾面臨死亡威脅或成為暗殺目標。

投書指出：「如果再不採取行動，美國本世紀慶祝300歲生日之際，恐將變得面目全非。這就是為什麼出身於民主黨、共和黨或無黨籍的我們會聯合起來，為希望擺脫昔日分歧、想要拒絕極端主義的絕大多數美國民眾，共同成立一個團結一致的新政黨。」

投書中寫道，美國人民對政府已失去信心，最新民調顯示，每十名民眾中就有將近八人表示國家正朝錯誤方向前進，約有三分之二選民認為不管是民主黨或共和黨，列為優先項目的議題其實都不正確。

三人在投書中指出：「如何才能補救美國當前危機？如果制度已經被分裂日趨嚴重的兩個極端給扯壞，這時候就應該推出新的選項，讓競爭出現。」

投書中表示，美國非常需要新的政黨，這個新政黨必須能夠反映絕大多數民眾持中間立場、支持常識的態度，「老態龍鍾的兩大黨如今已因為要迎合黨內邊緣派系而失敗，結果就是絕大多數美國民眾覺得好像沒有任何政黨可以代表自己」。

投書中寫道，新政黨若要成功，就必須打破阻止選民擁有更多政治選擇的屏障，「我們將積極提倡選舉改革，包括推動排序複選制投票(ranked-choice voting)、開放式初選(open primaries)、終止選區畫分出現奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)亂象、為投票權設立全國保障，並且讓投票手續盡量簡化、加強投票安全。

華裔楊安澤聯合籌組美國第三個政黨「前進黨」。（Getty Images）
華裔楊安澤聯合籌組美國第三個政黨「前進黨」。（Getty Images）

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