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參院調查報告稱Fed遭中國長期滲透 鮑爾：絕非實情

編譯張佑生／綜合報導
聯準會主席鮑爾。(美聯社)
聯準會主席鮑爾。(美聯社)

聯邦參院國土安全委員會由共和黨主導的一個調查小組，26日發布報告指聯準會(Fed)長期遭北京滲透，長達十年之久，有聯準會經濟學家在上海被威脅不交出機密資訊就會遭拘禁，還有內部員工收取報酬提供聯準會決策會議資料。但聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)致函該委員會共和黨籍首席議員波特曼(Rob Portman)，強調絕非實情。

「華爾街日報」報導，委員會報告宣稱北京試圖在聯準會內部建立起線民網，過去十年來聯準會人員受邀加入中國的攬才計畫，通常包括現金支付，交換提供有關美國經濟、利率調整及保險政策的資訊。

被威脅的聯準會經濟學家在2019年赴上海時曾四度遭拘禁，當時美國正對中國發起關稅戰，北京當局試圖從經濟學家處逼供更多的華府決策資訊。調查報告並未說明北京企圖是否得逞，但批評聯準會並未積極因應北京的威脅滲透。

另據美國之音(VAO)報導，當時這位經濟學家的電話遭到竊聽，他微信上有關聯準會其他官員的聯絡訊息遭到中方官員的拷貝。

聯準會主席鮑爾致函回應：「這樣的批評並不公平。正因為我們了解某些勢力想乘機鑽漏洞，所以我們的程序和控管科技都定期更新。對於國會報告，恕難苟同」。

鮑爾詳述聯準會對於資訊安全和背景調查的管控非常嚴謹，包括對於有權接觸敏感資訊的人員的出國和個人接觸名單，都有審查機制：「我們對資訊安全嚴肅以對」。

共和黨主導的這份報告，多處取自聯準會自2015年起的內部調查。委員會報告指出，有外部機構示警，國外敵對勢力意圖與聯準會研究人員建立「金錢的契約關係」。聯準會內部調查後列出13名「關係人」，分別任職於12家聯準會區域銀行中的八家。這群人後來以「P網路」（P-Network）的稱呼為人所知。

有一名代號Z的聯準會前員工，試圖在內部替北京招募線人。有一名經濟學家與Z過往甚密，因為違反內規而被革職。

在上海險遭拘留的經濟學家返美後向聯準會報告，聯準會隨即轉告聯邦調查局(FBI)和國務院，後來聯準會經濟學家都收到避免到中國出差的警告。聯邦調查局對報導不願置評，國務院則無回應。

聯準會 北京 鮑爾

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