印太事務助理部長：解放軍「持續挑釁」南海和平受威脅

美國國防部印太事務助理部長瑞特納。(取自推特)

國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)在智庫表示，中國在南海地區不安全和不專業的行為愈來愈多，這些行徑構成區域穩定的重大威脅，若解放軍 持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。

以解放軍在國際空域攔截他國飛機為例，瑞特納說，這個數字過去五年來急速增加，今年上半年在南海有數十起事件與解放軍有關，包含在東海攔截加拿大飛機、在南海攔截澳洲飛機；此外，幾個月前，中國海警隊跟蹤騷擾一艘載著菲律賓科學家的台灣船隻，並阻撓菲律賓補給船為駐守在仁愛礁的菲軍運送物資。

瑞特納說，這都不是單一事件，而這類步步進逼、不負責任的作為，是區域和平穩定最重大的威脅之一。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)26日舉行南海議題會議，邀請瑞特納發表專題演說，國務院東亞局副助理國務卿朴正鉉(Jung Pak) 在另一場次參與對談。

路透報導，朴正鉉說，針對南海聲索國以及在該地區合法活動的國家，中國的挑釁行為趨勢清楚升高，她舉例稱，過去數月來發生在菲律賓專屬經濟海域的三起事件，對海事研究與能源探勘行動構成挑戰。

瑞特納說，「北京 正在系統性地測試我們集體決心的極限，並在南海推進一種新的『現狀』，這違背了我們尊重主權、和平解決爭端和遵守國際法的共同承諾」。

瑞特納表示，中國在南海的行動，顯示了北京主導的區域秩序會是什麼樣子，因此美國政府將中國界定為「步步進逼的挑戰」，聯合合作夥伴共同應對。

瑞特納說，強化美國與合作夥伴在南海及印太地區的自我防衛，是五角大廈 最重要的任務，美國將和盟國在區域發展「不對稱優勢」，在區域建構有戰鬥力的、能信賴的前進存在(forward presence)的軍力部署，例如組織多邊演習推演多國多域行動，以及在東南亞和大洋洲地區部署直升機和艦艇投入區域培訓。

瑞特納也說，美國隨時準備好在衝突中獲勝，五角大廈的任務是以威懾為戰略基礎，與競爭對手建立護欄；美國積極尋求美中軍事高層公開溝通的管道，以避免誤判。