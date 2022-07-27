俄侵烏學教訓？美憂中「提早動手」1年半內強攻台

美國日益擔心中國一年半內對台採取軍事行動。圖為台灣漢光38號實兵演習的重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午在宜蘭蘇澳外海登場，錦江級艦施放深水炸彈的爆炸場面。(美聯社)

美國官方及民間戰略專家對台海局勢日益憂心，有些官員甚至認為，中國由俄國侵略烏克蘭戰爭學到教訓，可能「提早動手」，一年半之內就會對台灣採取行動，手段包括部分或完全封鎖台灣海峽，拜登政府希望國會眾院議長波洛西 能取消排定的台灣行程。

紐約時報26日報導，白宮內部憂慮台海情勢近幾日驟然升溫；當局不聲張地勸阻波洛西，希望她取消8月台灣行程；北京已多次譴責波洛西預計前往台灣，另威脅要採報復措施。

距離中共 召開20大還有幾周或數月，中國國家主席習近平 可望延任；美國官員認為波洛西的台灣行可能讓習近平及其他中共高層錯估形勢，衝突的風險升高；中方官員今夏大力主張，台海任何部分都不得被視為國際水域，與美國等國的看法相左。

拜登總統的密友、參議員昆斯(Chris Coons，德拉瓦州)指出，美方正密切注意中國軍方及習近平由烏俄戰爭學到什麼；有人認為應提早強硬對台動手，不給台灣強化國防的時間，局勢正往提前對峙發展，箝制的意味要大於入侵。

美方官員由烏克蘭戰爭學到教訓，想改變對台軍售，讓台灣變成刺猬之島，擁有足夠及強力的軍備、國防系統，以嚇阻中共高層試圖攻打台灣；北京當局對此心知肚明。

美國日益擔心中國一年半內對台採取軍事行動。圖為台灣漢光38號實兵演習的重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午在宜蘭蘇澳外海登場，蔡英文總統(左)登上基隆級艦校閱，是上任以來第二次出海視導。(美聯社)

美國官員表示，目前並未取得任何明確情資，指中共高層已決定加速對台動手；但官方及民間軍事研究員都在研判中國採取大膽行動，削弱台灣及美國，哪個時間點最好。

中共高層考量的重中之重，是解放軍的軍力，對比台灣、美國及日本、南韓軍力的強弱。

美國高級官員固定訪問台灣，川流不息，遭中方官員譴責，指不啻外交正式承認台灣；波洛西4月安排台灣行，但幕僚指出她新冠確診而延後行程；中國外交部發言人趙立堅25日放話，稱若美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責，「我們正嚴陣以待」。

美方官員表示，雖然噪音加大，但波洛西行程仍將推動；波洛西可能搭美國軍機前往台北，一如其他官員；中方曾放話要派戰機「伴飛」，不讓波洛西班專機降落；要求匿名的官員表示，此舉應該不太可能，因為華府會因此視為危機猛烈升高。