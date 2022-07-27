共和黨要角 力挺波洛西訪台

國會眾院議長波洛西擬訪問台灣的消息傳出，攪動華府政壇。(路透)

國會眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)計畫訪問台灣的消息傳出，突然反轉華府政壇長期意見分歧的態勢，與波洛西同為民主黨的拜登 總統說「軍方認為這不是好主意」，反而是共和黨要角紛紛跳出來支持波洛西成行。

共和黨陣營出面力挺波洛西訪台的重量級人士，迄今至少包括一名聯邦參議員、兩名前川普政府官員，以及一名曾經訪問台灣的前眾院議長。這些共和黨知名人物說，拜登應該支持波洛西訪台，即使此行將引發中國激烈反應也不應退縮。

對於是否確定訪問台灣，波洛西迄今未鬆口，白宮與波洛西辦公室沒有隔空唇槍舌劍，拜登也沒有明確說出不希望波洛西前往台灣訪問。

儘管拜登日前確診感染新冠病毒，但白宮仍持續為拜登與中國國家主席習近平通電話預做準備。

美聯社報導分析，要求拜登公開表態支持波洛西訪台的聲浪愈來愈強，拜登被指斥為對中國過於軟弱的風險也隨之增加。

參議員賽瑟：不能繼續軟弱

共和黨籍內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)25日指出：「波洛西應該訪問台灣，拜登總統應該對習近平清楚說明，對於這次訪問計畫，中共完全不能置喙。」

賽瑟說：「不能繼續軟弱，不能繼續自我設限，這起事件非常簡單。台灣是盟友，眾院議長應該與面臨著中國威脅的台灣百姓見面。」

艾思博：美更多高官應訪台

前國防部長艾思博(Mark Esper)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，他前陣子才剛訪問台灣，更多美國高層官員應該訪問台灣，為美國區域政策定調。他說，如果波洛西想訪問台灣，就應該去。

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)24日在推特發文寫道，如果波洛西訪問台灣，「我會跟妳一起去」。

前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)25日在推特發文對波洛西訪台表達支持。推文寫道：「五角大廈到底在想什麼，竟然公開警告波洛西最好不要訪問台灣？如果我們那麼害怕中共，連美國眾院議長都保護不了，那北京憑什麼相信我們可以幫忙台灣存活呢。膽怯是很危險的。」