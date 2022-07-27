我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

拜習傳28日通話 美中設護欄 聚焦台、俄烏

記者張文馨、編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統與中國國家主席習近平預定本周內視訊對話，討論雙邊重大議題，包括國會眾院議長波洛西預定訪台的爭議。圖為拜習去年11月15日進行視訊對談。(美聯社)
拜登總統與中國國家主席習近平預定本周內視訊對話，討論雙邊重大議題，包括國會眾院議長波洛西預定訪台的爭議。圖為拜習去年11月15日進行視訊對談。(美聯社)

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)規畫訪問台灣引發美國與中國緊張，拜登總統25日表示依然期待本周與中國國家主席習近平通電話；路透引述消息人士說法報導，拜習訂28日通話，考量波洛西規畫訪台招致中方不滿，台灣、烏克蘭、貿易和陷入僵局的美中關係將是談話焦點。

通話可能在24-48小時發生

拜習通話前，國務院官員也批評中國在南海的挑釁行為漸增。

拜登20日透露「會在十天內」與習近平通電話，孰料21日確診新冠肺炎；外交人士26日告訴政治新聞網站Politico，拜習通話可能在接下來24小時到48小時發生。

Politico引述資深官員說法指出，拜習此次通話是延續連串對話的例行通話，兩人上次通話是3月，以及去年11月的線上會議；官員形容，美中雙方是要設置「護欄」(guardrails)，確保競爭「不會導致衝突」。

不過，拜登的主要目標是確保波洛西計畫訪台不會影響等待已久的拜習11月面會。

美中貿易全國委員會(USCBC)主席艾倫(Craig Allen)說：「我不認為通電話會有任何重大進展，除非雙方都認知到錯估情勢的危險，但期中選舉或中國共產黨全國代表大會之前，不會有任何重大宣布。」

波洛西規畫訪台 引發美中緊張

國會眾院議長波洛西有意下月訪問台北。(美聯社)
國會眾院議長波洛西有意下月訪問台北。(美聯社)

拜習通話前，波洛西規畫訪台的消息引發美中緊張，北京政府對華府發布嚴厲警告。有線電視新聞網(CNN)報導，國防部官員已告知波洛西該區域緊張情勢，國安官員持續就訪台風險低調說服波洛西，但不會直接要求取消計畫，訪台與否由她決定。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）26日說，相信這次拜習有豐富議題可以討論，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，是區域最重要的部分之一，預期兩國領導人會談到一系列議題，包含台灣緊張局勢、烏克蘭，以及更好地管控雙邊競爭（尤其是經濟領域）等，如果順利通話，將是拜習第 5度通話。

華府智庫美國企業研究所（AEI）的亞洲專家庫柏（Zack Cooper）告訴金融時報，拜登會試著告訴習近平，他並不支持波洛西訪台，且這不是美國意圖改變現狀的做法；若波洛西訪台，可能會構成1995年台海危機以來最大的衝突。

柯比表示，美國政府持續就議長出訪的安全問題與波洛西辦公室溝通，但他沒有詳述細節。

CNN報導，波洛西將在未來數周啟動亞洲行，民主黨和共和黨議員均受邀同行；國安團隊不僅關切波洛西的安全問題，也擔憂北京會怎麼回應這麼高層級的訪問，拜登助手沙盤推演北京可能的反應，但無法確定北京領導人會怎麼做。

柯比26日上午接受CNN訪問時說，北京拉高波洛西訪台的聲調，對此事完全沒有幫助且沒必要；柯比重申了美國的「一個中國」政策，也會支持台灣自我防衛的能力。

記者就此事進度詢問波洛西辦公室，尚未取得回應；路透報導，國務院東亞事務副助理國務卿朴正鉉(Jung Pak)26日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)活動時表示，「中國在南海聲索區，及對在該地區合法活動國家的挑釁明顯增加。」

朴正鉉表示，中國軍機逐漸介入不安全的攔截行動，過去幾個月三度在南海上空攔截澳洲軍機，並干擾菲律賓在專屬經濟區的海洋研究與能源探勘活動。

波洛西 拜登 北京

上一則

IMF警告：全球經濟恐很快到達衰退邊緣

延伸閱讀

傳拜習將通話 議題少不了台灣 兩黨促波洛西堅持訪台

傳拜習將通話 議題少不了台灣 兩黨促波洛西堅持訪台
拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛
波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間