拜習傳28日通話 美中設護欄 聚焦台、俄烏

拜登總統與中國國家主席習近平預定本周內視訊對話，討論雙邊重大議題，包括國會眾院議長波洛西預定訪台的爭議。圖為拜習去年11月15日進行視訊對談。(美聯社)

聯邦眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)規畫訪問台灣引發美國與中國緊張，拜登 總統25日表示依然期待本周與中國國家主席習近平通電話；路透引述消息人士說法報導，拜習訂28日通話，考量波洛西規畫訪台招致中方不滿，台灣、烏克蘭、貿易和陷入僵局的美中關係將是談話焦點。

通話可能在24-48小時發生

拜習通話前，國務院官員也批評中國在南海的挑釁行為漸增。

拜登20日透露「會在十天內」與習近平通電話，孰料21日確診新冠肺炎；外交人士26日告訴政治新聞網站Politico，拜習通話可能在接下來24小時到48小時發生。

Politico引述資深官員說法指出，拜習此次通話是延續連串對話的例行通話，兩人上次通話是3月，以及去年11月的線上會議；官員形容，美中雙方是要設置「護欄」(guardrails)，確保競爭「不會導致衝突」。

不過，拜登的主要目標是確保波洛西計畫訪台不會影響等待已久的拜習11月面會。

美中貿易全國委員會(USCBC)主席艾倫(Craig Allen)說：「我不認為通電話會有任何重大進展，除非雙方都認知到錯估情勢的危險，但期中選舉或中國共產黨全國代表大會之前，不會有任何重大宣布。」

波洛西規畫訪台 引發美中緊張

國會眾院議長波洛西有意下月訪問台北。(美聯社)

拜習通話前，波洛西規畫訪台的消息引發美中緊張，北京 政府對華府發布嚴厲警告。有線電視新聞網(CNN)報導，國防部官員已告知波洛西該區域緊張情勢，國安官員持續就訪台風險低調說服波洛西，但不會直接要求取消計畫，訪台與否由她決定。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）26日說，相信這次拜習有豐富議題可以討論，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，是區域最重要的部分之一，預期兩國領導人會談到一系列議題，包含台灣緊張局勢、烏克蘭，以及更好地管控雙邊競爭（尤其是經濟領域）等，如果順利通話，將是拜習第 5度通話。

華府智庫美國企業研究所（AEI）的亞洲專家庫柏（Zack Cooper）告訴金融時報，拜登會試著告訴習近平，他並不支持波洛西訪台，且這不是美國意圖改變現狀的做法；若波洛西訪台，可能會構成1995年台海危機以來最大的衝突。

柯比表示，美國政府持續就議長出訪的安全問題與波洛西辦公室溝通，但他沒有詳述細節。

CNN報導，波洛西將在未來數周啟動亞洲行，民主黨和共和黨議員均受邀同行；國安團隊不僅關切波洛西的安全問題，也擔憂北京會怎麼回應這麼高層級的訪問，拜登助手沙盤推演北京可能的反應，但無法確定北京領導人會怎麼做。

柯比26日上午接受CNN訪問時說，北京拉高波洛西訪台的聲調，對此事完全沒有幫助且沒必要；柯比重申了美國的「一個中國」政策，也會支持台灣自我防衛的能力。

記者就此事進度詢問波洛西辦公室，尚未取得回應；路透報導，國務院東亞事務副助理國務卿朴正鉉(Jung Pak)26日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)活動時表示，「中國在南海聲索區，及對在該地區合法活動國家的挑釁明顯增加。」

朴正鉉表示，中國軍機逐漸介入不安全的攔截行動，過去幾個月三度在南海上空攔截澳洲軍機，並干擾菲律賓在專屬經濟區的海洋研究與能源探勘活動。