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好萊塢華裔製片林暐成立非營利組織 資助少數族裔創作

編譯孫梁／綜合25日電
知名華裔製片人林暐(中)透過非營利組織募款，資助欠缺資源的少數族裔藝術家創作。（美聯社資料照片)
知名華裔製片人林暐(中)透過非營利組織募款，資助欠缺資源的少數族裔藝術家創作。（美聯社資料照片)

以製作真人版「阿拉丁」(Aladdin)和「教宗的承繼」(The Two Popes)影片而聞名的好萊塢華裔電影製片人林暐(Dan Lin)發動成立非營利組織，利用從福特和麥克阿瑟等基金會及其他慈善組織募到的100多萬元，幫助更多少數族裔創作電影、電視、數位和音頻等節目。

美國的電影導演僅三成是非裔、拉美裔、亞裔或原住民，創作家、藝術家和企業家並不少，他們缺的是機會、資金和冒險精神，而這些正是好萊塢的核心。林暐說，「我們要打破他們面臨的限制並擴大渠道，激發少數族裔的更多創造性。」

林暐的非營利組織準備今年募到200萬元，每年為少數族裔的編劇、導演、播客主和其他藝術家提供獎勵機制並監督執行，每人可獲5萬元資金並有基金資助，以購買書籍等用於劇本創作，並為今後的商業營銷提供資助。

獲得資助的少數族裔將通過Rideback公司接受娛樂界專業人士的指導，同時也與其他人合作，最終將作品交給Rideback或其他製片公司。

一旦作品完成並實現商業化，Rideback所屬的非營利組織將對每個作品收取2%至10%版權費；林暐表示，Rideback非營利組織的最終目的是通過版權費實現自主經營，「製作一部電影通常要三到五年，電視劇的製作時間也差不多，這就是我們為什麼需要非營利組織來提供資助」。

福特基金會捐了60萬元，麥克阿瑟基金會捐了20萬元，其他捐助者包括杜克(Doris Duke)伊斯蘭藝術基金會、貝茲伯格(Zelnick Belzberg)慈善信託，以及比佛利山莊的「聯合人才企業」(UTA)的基金會。Rideback公司已捐出5萬元，準備未來再捐10萬元。

洛杉磯加州大學社會科學系主任亨特(Darnell Hunt)表示，好萊塢導演和編劇中的少數族裔代表性嚴重不足，好萊塢的權勢人物更願雇用熟人，因此熟人的機會就連綿不斷，而他們往往是白人。

電影 好萊塢 導演

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