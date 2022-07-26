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歧視亞裔案／哈佛籲最高院保留招生平權 確保學生多元

記者顏伶如／綜合報導
最高法院近來一些判決都引發高度爭議，近來針對菁英大學是否應保有族群平等權，也因哈佛大學呈交文件再受關注。圖為最高法院資料照片。（Getty Images）
最高法院近來一些判決都引發高度爭議，近來針對菁英大學是否應保有族群平等權，也因哈佛大學呈交文件再受關注。圖為最高法院資料照片。（Getty Images）

保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被推翻、擴大民眾隱密攜槍權利之後，立場已轉向保守派的最高法院是否准予美國頂尖大學保留基於平權運動各種規定，已經成為各界關注話題；哈佛大學25日向最高法院聲請動議，籲請大法官不要規定大學招生時必須遵循「不考慮種族」(color-blindness)原則。

最高法院在先前判決中曾經主張平權運動規定可以繼續存在，同意大學招生時可以將學生的種族因素納入考量；然而1964年民權法案(Civil Rights Act)卻禁止接收聯邦經費補助的大學以種族做依據。

哈佛大學25日在動議中指出，最高法院先前的裁定都是正確的，也籲請大法官不要要求大學招生時必須遵循「不考慮種族」原則。

哈佛大學指出：「絕對中立(absolute neutrality)從來就不是一體通用的憲法原則」，制憲者提出憲法第14修正案時便體認到種族因素的重要性，因此訂定措施以便在南北戰爭結束後，保障非洲裔「平等參與社會」的權益。

最高法院上一次審理平權運動訴訟已是2003年的事，經過將近20年來的時空演變，如今最高法院變得明顯偏向保守派。今年稍早，最高法院同意受理學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions)發動、分別針對私立常春藤名校哈佛大學(Harvard University)以及公立大學教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生過程考量學生族裔背景是否構成歧視而違憲的提告。

最高法院上周決定將分開處理哈佛大學案與北卡羅來納大學訴訟，以便讓剛完成任命的新科大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)能夠參與其中一起案件審理。傑克森曾在哈佛大學監事會(board of overseers)任職六年，因此將迴避哈佛大學的這起訴訟案。

雖然兩起案件口語辯論日期都尚未排定，但根據最高法院議程，哈佛大學案與北卡大學案可能在今年10月31日展開的審案期便進入審理，可望於明年7月前宣布裁決。

「學生公平入學」 今年5月送交給最高法院的案件摘要指出，最高法院2003年判例讓大學彷彿拿到「強行制定種族平衡的執照」，亞裔學生在哈佛大學招生程序裡如同受到懲罰，領導能力、受歡迎程度被打低分，非洲裔及西語裔學生則被自動加分。

哈佛大學 招生 北卡

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