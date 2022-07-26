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報告：離鄉「成家立業」亞裔搬離220哩距離最遠

編譯洪毅／綜合25日電
平均而言，亞裔年輕人的居住地與原成長地的距離最遠，達220哩，圖為華人社區。（美聯社資料照片）
平均而言，亞裔年輕人的居住地與原成長地的距離最遠，達220哩，圖為華人社區。（美聯社資料照片）

美國民眾成年之後，離開長大的家，遠走他方成家立業的趨勢正在下降中；聯邦人口普查局(Census Bureau)與哈佛大學25日發布的報告顯示，26歲前的成年且離家的年輕人中，高達90%仍住在原成長地500哩以內。

該研究指出，現在的26歲前的成年人，超過三分之二仍居住在自己自幼長大的周邊地區，已經離家的年輕人中，80%仍住在原成長地100哩內，90%住在原成長地500哩內。

年輕人離家後的居住地與原成長地的距離，在族裔與收入上呈現差異，平均而言，亞裔年輕人的居住地與原成長地的距離最遠，達220哩，白人則是190哩，西語裔為140哩，非裔則是130哩；而收入與搬遷地距離，通常呈現正相關。

亞裔年輕人遷入的前十大首選城市，依序為：洛杉磯、紐約、舊金山、華府、聖地牙哥、西雅圖、聖荷西、波士頓、沙加緬度、芝加哥；洛杉磯與紐約也是唯一同時受到白人、非裔及西語裔年輕人青睞的城市。

千禧世代 傾向住原生地

年輕人往往是美國人口流動的主要帶動力，當前指的是1981年至1996年出生的「千禧世代」(Millennials)，而這份研究表明，年輕人的流動下降，而且就算搬遷，也傾向於住在原成長地附近。

另一方面，美國人口流動下降並非年輕人的專利，1950年代的時候，美國每年有20%的人口搬家，相當於五分之一；到了去年，此數字降至8.4%；美國人口流動減緩的原因，包括人口高齡化，雙薪家庭數量增加，去年則有新冠疫情影響等。

不過對年輕人來說，「經濟」是愈來愈多年輕人不願遠走高飛的首要原因；該研究發現，當前各地方如促進就業等經濟政策，通常會優先嘉惠當地成長居民，這導致現在一地區的薪資成長額度，約有99%僅嘉惠於他們。

一名來自馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)的21歲年輕人就說，住在原生地附近有一種「穩定感」。

新來此地的居民愈發難以享受到當地經濟成長的果實，是年輕人愈來愈少遠走高飛的主因；該研究報告就指出，很多人現在發現，原來自己的「經濟機會的範圍」，現在竟是如此地狹窄。

亞裔 洛杉磯 非裔

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