維權組織調查：華裔怕遭歧視 最支持「嚴格控槍」

根據調查，槍枝管控是亞裔族群最關心的議題之一。圖為伊利諾州參議員譚美日前在國會要求嚴控步槍的資料照片。（歐新社）

為呈現在美增長最快的亞太裔社區對11月期中選舉的態度及各項社會議題的見解，亞太裔維權組織25日發布研究報告，調查顯示，亞裔 最關心醫療保健、就業經濟、犯罪問題，其中華裔 是最擔心遭歧視或仇恨攻擊的群體，因此也是最支持嚴格控槍、收緊地方執法的群體之一。

該報告由「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)、亞裔推進正義協會(AAJC)和「AAPI Data」聯合發布，統計1610名亞裔選民對美國經濟政策、教育制度、醫療保健、槍枝管控、環境保護等選舉議題的看法，此外還有是否應將亞裔等少數族裔歷史納入公校課程等討論度較高的族裔和教育問題。

歡迎無證移民 華裔支持度低

亞裔選民最關心的議題排名依次為醫療保健、就業與經濟發展、犯罪問題、教育、槍枝管理、環境保護，投票權和種族歧視 也是亞裔選民密切關注的內容；其中華裔選民認為，民主黨人在移民問題、醫療保健、槍枝管理、教育、打擊種族歧視等方面的政策優於共和黨人，但共和黨在應對通貨膨脹、促進經濟發展、維護國家安全、解決犯罪問題上的表現更好。

數據顯示，華裔是支持增加地方執法資金、收緊控槍政策的三大族群之一，但在歡迎無證移民(undocumented immigrant)成為美國公民的問題上，華裔的支持度最低，日、韓裔則最支持。

調查顯示，有高達9成7的亞裔害怕遭到攻擊和歧視，又以華裔居多。圖為國會議員孟昭文（持麥克風者）和參院多數黨領舒默（右三)共同出席去年一場反亞裔仇恨活動。（美聯社)

挺少數族裔發展 納公校課程

受訪者中，有7成7的亞裔民眾認為美國總統和國會立法者應通過更嚴格的槍枝法案，打擊犯罪，同時也應在公校課程中加入少數族裔的發展歷史，打擊種族歧視，增加不同族裔之間的理解，三分之二的亞裔選民反對各州政府和學校禁止關於種族主義歷史的課程和書籍，其中華裔是最推崇將少數族裔的發展納入公校歷史課中的群體，並支持教授亞裔文化。

在社會問題與焦慮方面，有高達97%的亞裔在日常生活中擔心遭到仇恨攻擊、騷擾或歧視，且華裔占比最高，越南裔僅次於第二位，不過華裔的就業和退休生活的安全感較高，擔心失業的華裔選民比率在各社區中排倒數第三。