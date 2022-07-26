維權報告：華裔、越裔選民最被忽視 亞裔逾半未獲兩黨重視

舊金山今年發生多起亞裔或華裔長者遭攻擊事件，治安敗壞，以亞裔為主的市民發起罷免主張重罪輕判的檢察長博徹思。（資料照片，美聯社)

亞太裔維權組織25日聯合發布年度報告，評估美國成長最快的亞太裔族裔的選舉態度及黨派意見，調查發現有三分之二的亞裔 選民願意投票，但投票意願雖高，卻仍有過半民眾至今未被主要政黨接觸，其中又以華裔 和越南裔最被忽視。

亞裔 過半偏民主黨 認同拜登

該報告由「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)、亞裔推進正義協會(AAJC)和「AAPI Data」聯合發布，他們於今年4月19日至6月19日訪問了1610名亞裔註冊選民，以便在十一月的期中選舉前瞭解亞裔選民的態度，其中包括華裔、日裔、印度裔、韓裔、菲律賓裔、越南裔。訪問發現，超過半數(54%)的亞裔傾向民主黨，56%人認為拜登表現良好，相比之下，副總統賀錦麗的支持度則未到半數(49%)。

華裔 最不滿意川普和賀錦麗

對拜登認可度最高的是菲律賓裔，華裔排倒數第二，最看好賀錦麗的為印度裔，華裔則為倒數第一，前總統川普的表現令亞裔不滿，其中最不滿意的為華裔。

研究指出，雖然投票熱情度高，但亞裔尚未獲得兩黨足夠的重視，52%亞裔受訪者表示過去一年沒有被民主黨接觸過，60%亞裔民眾被共和黨忽視，其中華裔和越南裔是被兩黨忽視最嚴重的兩個群體。

亞裔人口在美國雖然成長最快，但根據最新調查，卻是最不受兩黨重視的族群。圖為今年5月亞裔團體在舊金山呼籲罷免時任檢察長博徹思的場景。（美聯社)

華裔 註冊獨立黨派比率最高

在黨派及立場方面，44%的受訪亞裔選民自認為民主黨，19%為共和黨，另有近三成傾向獨立黨派；其中華裔註冊為獨立黨派的選民比率在各亞裔社區中占比最高，為42%，與註冊民主黨的華裔選民數量相同；民主黨選民比率最高的是印度裔，註冊共和黨最多的是越南裔。

APIAVote執行董事陳Christine表示，雖然亞裔的政治力量不斷增強，且是美國成長最快的族裔，但仍被主流社會嚴重忽視；AAJC政策與計畫部副總裁金Jiny說，亞裔是50多個種族和100多種語言組成的多元文化社區，非常關心種族議題、移民政策、文化教育、經濟發展等內容，也有獨特見解，此類報告能了解亞裔在主流社會的地位和立場，同時也能認清亞裔各社區之間的異同。