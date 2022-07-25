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通膨民生苦 買菸買酒 紛轉向平價品牌

編譯洪毅／綜合24日電
物價高漲，消費者改購平價菸酒。圖為加州一家酒莊陳列售價較貴的烈酒。(路透) COCA-COLA-JACK DANIELS/:FILE PHOTO: A bottle of Jack Daniels is shown for sale among other brands in the liquor section of a food market in Encinitas, California FILE PHOTO: A bottle of Jack Daniels is shown for sale among other brands in the liquor section of a food market in Encinitas, California, U.S., June 6, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo
物價高漲，消費者改購平價菸酒。圖為加州一家酒莊陳列售價較貴的烈酒。(路透) COCA-COLA-JACK DANIELS/:FILE PHOTO: A bottle of Jack Daniels is shown for sale among other brands in the liquor section of a food market in Encinitas, California FILE PHOTO: A bottle of Jack Daniels is shown for sale among other brands in the liquor section of a food market in Encinitas, California, U.S., June 6, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo

通膨率6月突破9%，普通家庭的採購壓力愈發沉重；華爾街日報(WSJ)報導，在這樣的背景下，賣場的「自有品牌」有異軍突起的跡象，而在菸酒上的採購，也有轉向平價品牌的趨勢。

市調商IRI的數據顯示，如好市多(Costco)、克羅格(Kroger)、沃爾瑪(Walmart)、全食超市(Whole Foods Market)等賣場的自有品牌市占率，在截至本月10日的前四周上升一個百分點至21.6%，超過新冠疫情前、2019年時的水準。

自有品牌在疫情期間受到消費者的顯著忽視，但是今年春通膨加劇後，其較低的售價讓強勢反轉，自有品牌再度受到青睞，為自有品牌代工的TreeHouse Foods執行長奧克蘭(Steve Oakland)說，購買自有品牌已到「前所未有的好時機」。

賣場「自有品牌」異軍突起

擁有數個連鎖超市品牌的Southeastern Grocers行銷長拉本(Dewayne Rabon)表示，自有品牌一般來說，售價會比其他品牌低20%；摩根士丹利(Morgan Stanley)近期的報告則指出，由於其他品牌漲價太兇，此數字已擴大到30%。

摩根士丹利在報告中表示，這種趨勢，讓如金寶湯(Campbell's)、康尼格拉(Conagra)、通用磨坊(General Mills)、卡夫亨氏(Kraft Heinz)等傳統品牌市占率面臨被蠶食鯨吞的風險。

除自有品牌以外，菸酒的銷售也出現類似情況；尼爾森(Nielsen)的數據顯示，截至本月2日的前四周，零售商販售的經濟款啤酒銷售額上揚5.4%，與之對比的是，此數字在去年全年下降10.9%。

菸品亦然，摩根士丹利另一份分析師報告就說，美國菸品市占率第一的萬寶路(Marlboro)在經濟款菸品的競爭下，正在逆轉疫情以來需求不斷上揚的趨勢，有市占率開始衰退的風險。

諮詢商AlixPartners消費品實務主管格林威(Jonathan Greenway)表示，當前的趨勢，讓他想起10幾年前金融風暴時在嬌生(Johnson & Johnson)工作時的情景；格林威說，現在一些品牌的營銷人員，夜裡恐怕是輾轉反側而難以入睡。

疫情 好市多 華爾街

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