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汽油再降再降32分 1加侖跌至4.54元

編譯柯立偉／綜合24日電
高通膨、高物價，高油價，讓全美民眾加油心疼荷包。最近兩周汽油價格略有下降，但仍比去年同時高出甚多。(美聯社)
高通膨、高物價，高油價，讓全美民眾加油心疼荷包。最近兩周汽油價格略有下降，但仍比去年同時高出甚多。(美聯社)

疫後通貨膨脹指數飆升，使全國普通無鉛汽油油價一度飆破每加侖五元的歷史天價，不過這個現象似已有所緩解；最新調查發現，全美平均油價在過去兩周再度下降0.32元，目前平均每加侖4.54元，雖然整體仍比去年同時期高，但卻可看出通膨現象漸漸緩和。

倫德柏格調查公司(Lundberg Survey)分析師倫德柏格(Trilby Lundberg)指出，由於全球原油成本下跌，也漸漸反映在加油站的油價上，這兩星期以來許多用路人或許漸漸有感到加滿油的價格比通膨高峰時有明顯下降；倫德柏格說：「隨著原油成本下降，顧客端的油價也有所下降，我預估油價可能還會再進一步下跌。」

事實上，過去這兩周已不是近期油價首次下跌，原油價格早在本月5日就跌破每桶100元，連續六周以來全國平均油價更累計已下跌0.55元，雖然比去年同期高1.32元，不過目前通膨「到頭」的跡象明顯，許多經濟學者都認為包含油價在內的各種物價不太可能進一步往上攀升，但油價具體什麼時候才能回到通膨前的水準則還不確定。

最新調查發現，全美平均油價在過去兩周再度下降0.32元，但仍比去年同時期高。圖為...
最新調查發現，全美平均油價在過去兩周再度下降0.32元，但仍比去年同時期高。圖為20日加州舊金山油價，都在每加侖5元以上。(美聯社)

從全國觀察，目前平均油價最高的區域是加州洛杉磯(Los Angeles)，每加侖價格仍在5.65元的高峰；最低油價則在路易斯安納州，每加侖油價只要3.9元，跌破4元大關；每加侖柴油價格也在過去兩周下跌0.22元，目前每桶只要5.55元，因此物價整體回落趨勢可期。

另方面，全國油價訊息服務中心(OPIS)能源價格分析師克羅扎(Tom Kloza)月初接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，曾指出雖然當時的油價已有下跌跡象，可期待數周內再多下降0.1至0.2元，但這很難是長期趨勢；克羅札當時說：「烏俄戰爭未結束、墨西哥灣原油鑽探仍有受颶風威脅的風險，再加上各國對俄國石油禁運尚未解除，這些問題只要一經激化，油價就可能再度往上竄，因此9月開學以前不要太期待油價會真的回到疫前水平。」

油價 分析師 石油

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