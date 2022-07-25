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經濟放緩 葉倫：美國沒陷入衰退 勞動力市場需求仍強勁

編譯柯立偉／綜合24日電
財政部長葉倫24日電視受訪時承認美國經濟放緩，但沒有陷入衰退。(美聯社)
財政部長葉倫24日電視受訪時承認美國經濟放緩，但沒有陷入衰退。(美聯社)

聯邦商務部預計28日發布今年第二季度經濟報告，有經濟學者預估可能延續今年第一季度的經濟萎縮趨勢，代表美國經濟走向衰退；為此，財政部長葉倫(Janet Yellen)24日在全國廣播公司(NBC)受訪時，預先給全美民眾打「預防針」，指美國經濟成長確實在放緩，但對勞動力市場的強勁需求證明美國沒有陷入衰退。

葉倫接受訪問時表示，目前大部分的經濟數據都非常穩健，例如消費支出正在增加、國人平均財務情況穩健、1月以來每月多出40萬個就業機會使全美失業率降至3.6%等，都顯示美國的經濟環境沒有衰退；她說：「目前的失業率降至半世紀以來的新低，我們有非常強勁、健全的勞動市場，這不是一個衰退中經濟體能表現出來的活力。」

同時，為調節通貨膨脹壓力，聯準會不斷升息，預計27日可能第二度宣布升息三碼；葉倫指出，聯準會的做法將有助降低市場上貨幣流通量，從而達成美元升值、通膨回落的政策目標；同時，葉倫也透露拜登總統釋出美國戰備儲油，目前抑制油價的政策已初見成效，可見經濟在成長、通膨在放緩，美國整體經濟市場正穩健改善。

不過，葉倫也同意目前美國的經濟成長正在放緩，只是強調「放緩」與「衰退」不能畫上等號；她表示：「經濟環境自2021年高速成長後目前確實在放緩，但這種放緩是有必要的，唯有如此我們的經濟體系才能夠以穩定、永續的腳步走向持續性成長。」

專家：下半年「輕度衰退」

然而，許多經濟學者不認同葉倫樂觀的預估，仍認為經濟衰退即將來臨，因為通膨侵蝕了美國人的消費能力，而聯準會升息推高了借貸成本，導致房貸利率在過去一年中翻倍，高達5.5%，使不動產交易量連續第五個月下滑；上周，美國銀行的經濟學家就預估今年下半年度會出現「輕度衰退」的現象。

柯林頓前總統時期的財政部長桑默斯(Larry Summers)就說：「聯準會提高利率以對抗通脹的作法會提高經濟衰退的可能，因為這些較高的借貸成本旨在減少消費者在房屋和汽車上的支出、減緩企業借貸，最終使經濟低迷。」

葉倫 聯準會 升息

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