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6月指數9.1% 通膨到頂了？學者估：下跌緩慢

編譯潘勛／綜合24日電
圖為本月13日在加州阿布拉罕市一家超市，消費者比較售價。(Getty Images)
圖為本月13日在加州阿布拉罕市一家超市，消費者比較售價。(Getty Images)

愈來愈多跡象如大宗商品價格、公債殖利率、通膨預估都指出，6月嚇死人的9.1%通膨率應該是這一波物價飛漲的最高峰，但通膨下降的速度能多快見解不一，經濟學者認為物價會緩慢下跌。

華爾街日報(WSJ)報導，美國汽車協會(AAA)指出，汽油價格己由6月中旬的每加侖5.02元高點下跌約10%；小麥期貨價格自5月中旬跌價37%，玉米價格則由6月中下跌27%；此外，據挪威運輸數據及採購機構Xeneta指出，由東亞到美國西岸的船運價格相較上個月已下跌11.4%。

投資顧問機構Evercore ISI總裁海曼(Ed Hyman)指出，據此來看，6月通膨指數已經是最高。

6月通膨率來到驚人的9.1%，民眾生活倍感吃力。圖為信用卡利率跟著上漲。(美聯社...
6月通膨率來到驚人的9.1%，民眾生活倍感吃力。圖為信用卡利率跟著上漲。(美聯社)

貨幣緊縮政策發威

由多項商業調查結果指出，價格壓力出現緩解，庫存消化及廠商交期有所改善，意味供應鏈卡堵正在消失；海曼表示，貨幣供應已然大幅減緩，證據顯示各國央行貨幣緊縮政策開始發威。

通膨估計最近也告下降，對聯準會是令人振奮跡象；這類估計會影響工資及價格設定。密西根大學消費者信心調查顯示，長期通膨估計值由6月的3.1%，到6月底、7月初已來到2.8%，與疫情期的20年平均通膨率相當。

另外，標準的五年期公債殖利率與通膨指數債券之間的差距，已由3月下旬史上最高的3.59%，下跌到2.67%。

洲際交易所集團(Intercontinental Exchange)指出，計算通膨的衍生性金融商品及債券都估計，消費者物價指數一年內年增率就會下跌到2.3%。Piper Sandler公司經濟學者柏利(Roberto Perli)指出，能有這種結果自然最理想，但不必然如此，由2月到6月上旬，投資人都認為一年內通膨率還會在4%到5%之間。

6月通膨率來到驚人的9.1%，民眾生活倍感吃力。但據學者指出最近一些數據指出，通...
6月通膨率來到驚人的9.1%，民眾生活倍感吃力。但據學者指出最近一些數據指出，通膨可能到頂峰，但未來降速如何，要花多長時間，各方看法不一。圖為本月13日共和黨聯邦參議員蘭克福德在記者會上抨擊拜登政府的9.1%通膨率。(美聯社)

年底前通膨仍痛苦

富國銀行(Wells Fargo)資深經濟學者莎拉‧豪斯(Sarah House)指出，當前跡象可稱為正確方向發展，但即便6月已是通膨高峰，該行估計整個大環境裡，通膨依然太高，她估計第四季通膨率在7.5%及7.8%之間，年底之前通膨還是叫人很痛苦。

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