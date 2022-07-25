馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克，去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林的妻子有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(美聯社)

消息人士透露，電動車特斯拉 (Tesla)創辦人馬斯克 (Elon Musk)2021年12月偷吃朋友妻，染指谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)的妻子妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)；戴綠帽的布林今年初訴請離婚，並指示顧問賣掉他對馬斯克多家公司的個人投資 。布林得知馬斯克與珊那菡暗通款曲後，馬斯克一度單膝下跪向布林道歉並請求原諒，布林表面上接受馬斯克道歉，但兩人私下不再說話。

華爾街日報24日報導，布林七年前在瑜伽活動中認識珊那菡，兩人先前都曾有過婚姻，布林今年初訴請離婚前與珊那菡結縭近四年、育有一女。

布林戴綠帽 怒撤資馬斯克公司

彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)24日數據顯示，馬斯克為全球首富，估計坐擁2420億元財富；布林則排名第八，擁有946億元。

知情人士透露，近幾個月來，布林、馬斯克和他們各自團隊的緊張情勢加劇，布林要求財務顧問把他對馬斯克公司的個人投資賣掉；尚不清楚這些投資的規模，也不清楚哪些項目已經賣出。

消息人士表示，布林和珊那菡的婚姻在2021年秋季時便已出現裂痕，導火線是新冠肺炎防疫封鎖的居家生活與照顧兩人2018年出生的女兒。

馬斯克去年9月分手女友 12月和老友妻上床

珊那菡與馬斯克2021年12月2日到4日在邁阿密舉行的巴賽爾藝術展(Art Basel)發生婚外情，這場年度藝術展會吸引全球富豪名流共襄盛舉。

報導指出，當時單身的馬斯克與珊那菡在展期間擦出火花，不清楚布林是否出席活動。

馬斯克2021年9月時與歌手女友格萊姆斯(Grimes)分手，兩人分分合合、關係撲朔迷離，他們的第二個孩子2021年12月透過代孕出生。

布林曾解特斯拉困境 兄弟交情不敵姦情

布林2008年金融危機期間曾提供約50萬元，資助特斯拉度過困境，馬斯克2015年把特斯拉第一批SUV的其中一輛送給布林；布林與馬斯克認識多年且交情甚篤，馬斯克曾表示，多年來，他定期會在布林矽谷的家中過夜。

然而，兄弟交情難敵情慾，馬斯克與珊那菡的緋聞被布林知曉後數周，48歲的布林今年1月遞狀訴請離婚；馬斯克則在今年稍早的一場派對上向布林單膝下跪，對自己踰矩的行為深表歉意並請求原諒。儘管如此，消息人士透露，布林與馬斯克私下已不再說話。

全球第8富布林擁946億 妻可分10億

加州聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)高等法院文件顯示，布林在訴狀中提及「無法和解的差異」(irreconcilable differences)導致離婚。

布林與珊那菡正在調停離婚事宜，37歲的珊那菡要求10億元贍養費。布林主張珊那菡所要求的金額比婚前協議應獲得的還多；珊那菡則主張，她要求的只是布林百億元淨身家的一小部分，且她在懷孕期間被迫簽下婚前協議。