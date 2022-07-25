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加州優勝美地野火失控 進入「緊急狀態」

編譯陳韻涵／綜合24日電
加州優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」24日持續蔓延。（美聯社）
加州優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」24日持續蔓延。（美聯社）

加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近的「橡樹大火」(Oak Fire)24日持續蔓延，成為加州今年最大林火，約6000居民被迫撤離深山社區。加州州長紐森(Gavin Newsom)考量林火延燒趨勢，宣布瑪利波薩郡進入緊急狀態。

加州森林防火廳(Cal Fire)表示，約2000名消防隊員在陸空利用直升機、推土機及人力奮力控制橡樹大火，但當地環境艱困，不僅地形陡峭，高溫悶熱且濕度低。

加州防火廳發言人娜塔夏‧福斯(Natasha Fouts)24日說：「今日火場溫度又升高，(滅火所需)的水氣濕度非常低。」

地面人員努力保護建築物別毀於祝融，空勤直升機則從高空灑下化學物質，阻止50呎高的烈焰往澤西代爾(Jerseydale)社區方向擴散。

福斯表示，微風將餘火吹向樹枝，「因為枝枒很乾易燃，助長火勢」。

這場大火22日從瑪利波薩郡(Mariposa County)靠近中松(Midpines)社區處竄出，官員翌日形容這場林火出現「爆發性林火行為(explosive fire behavior)，數十年來的乾旱讓火勢迅速燃燒乾透的樹幹枝葉。

加州森林防火廳表示，截至24日，橡樹大火已延燒逾22平方哩林地且火勢還沒出現受控制的跡象。

防火廳出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。(美聯社)
防火廳出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。(美聯社)

當局撤離住在距離火場數哩、內華達山脈(Sierra Nevada)山麓小丘人口稠密區的逾6000居民，但仍有少數居民決定留下來堅守家園。

沙斯達曲尼特國家森林局(Shasta Trinity National Forest)發言人亞垂尼‧佛里曼(Adrienne Freeman)說：「我們呼籲居民收到通知後迅速撤離，林火快速移動。」

居民林達‧雷諾斯-布朗(Lynda Reynolds-Brown)和丈夫奧伯里(Aubrey)撤離後，在小學等待關於他們家的消息，這對夫婦在林火灰燼從天而降時倉促撤離。

雷諾斯-布朗說：「林火很快速地逼近。」

加州森林防火廳表示，林火已燒毀至少十棟自用與商業住宅，另有五棟受損。

福斯表示，評估團隊已前進山區城鎮評估災損。

許多道路由於大火緣故而封閉，包括前往優勝美地主要道路之一的140州道(State Route 140)。

加州 優勝美地 紐森

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