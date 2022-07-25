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熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

周末熱浪烘烤9000萬人 各州紛傳「熱死人」

編譯徐薏茹／綜合24日電
華盛頓特區兩位遊客騎車遊覽時，停下來喝水解渴。（Getty Images）
華盛頓特區兩位遊客騎車遊覽時，停下來喝水解渴。（Getty Images）

周末熱浪持續侵襲，全美超過9000萬人居住在各危險高溫的警報範圍內，國內多處傳出高溫致死意外。

紐約市法醫辦公室發言人表示，23日紐約市至少有一人因高溫死亡，死者還有其他健康問題；當天預報最高溫度為華氏97度。

賓州一名73歲男子21日被人發現陳屍無空調的房間內，該男有一些健康問題，包括糖尿病。

上周德州達拉斯一名同樣有潛在健康問題的66歲婦女死亡；南達科他州國家公園一22歲登山客疑似因脫水與暴露於高溫下死亡。

地方官員紛紛發布高溫緊急狀態，以便投入資源協助數百萬人對抗危險高溫；官員呼籲民眾在戶外時需特別注意，保持水分並確認脆弱族群與鄰里居民的安全；多個城市設置避暑中心供民眾躲避高溫。

職棒紐約洋基隊和巴爾的摩金鶯隊在熱浪下對壘，金鶯隊教練拿一條濕毛巾罩住本壘裁判的...
職棒紐約洋基隊和巴爾的摩金鶯隊在熱浪下對壘，金鶯隊教練拿一條濕毛巾罩住本壘裁判的頭部，讓他涼快些。（美聯社）

費城市長肯尼(Jim Kenney)在社群媒體發文呼籲：「熱浪侵襲期間，請務必確認鄰人與至親的安全，尤其是年長者。」

電力公司永源能源(Eversource)發布聲明表示，高溫導致24日約波士頓多切斯特(Dorchester)社區約7500用戶斷電；該公司表示周日稍早約1萬2500用戶能恢復電力。另一能源公司「聯合愛迪生」(Con Edison)也趕著修復因高溫造成的零星斷電。

極端高溫是造成國內天氣相關死亡案例的一大主因，氣候變遷也導致極端天氣事件更致命、更普遍。事實上過去十年，高溫死亡已超越颶風導致的死亡案例，多於15比1。

部分原因為濕度太高，導致許多地區體感溫度超過華氏100度，且身體更不易降溫。有線電視新聞網(CNN)氣象學者解釋：「流汗能排除22%身體多餘的體熱，高濕度代表代表空氣裡有更多溼氣，而由於空氣的濕氣明顯更多，汗水揮發更慢，使身體自然降溫的能力減緩。」

根據紐約市衛生部門去年委託的報告，紐約市每年平均通報約10個熱應力(heat stress)死亡案例，報告發現缺乏家庭空調「仍然是熱應例死亡案例的重要風險因素。」

高溫 紐約市 熱浪

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