我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

BA.5變異株傳染「一視同仁」未曾染疫更須小心

編譯洪毅／綜合23日電

染上新冠肺炎的機率，以及染疫後的發病狀況各有不同，科學界正在探究，也提出各種理論；不過學界也說，目前主要的傳播病毒株、Omicron變種病毒BA.5姊妹株可能「更加一視同仁」，相較於體質，「生活習慣」變得更加關鍵。

國家廣播公司(NBC)報導，聯邦疾病防治中心(CDC)推估，全美約70%民眾至少曾染疫過一次；至於從未染疫過的民眾，除了日常防疫習慣良好外，也可能與遺傳基因，乃至與是否為過敏體質，或是否常感冒有關。

但是Omicron病毒、尤其BA.5姊妹株的出現，讓這些影響的重要性降低：2020年時，80%的病例可追溯到僅僅10%至20%的帶原者；但是現在，即使已經接種四劑疫苗，且防護甚嚴的拜登總統也難逃染疫。

2020年就在研究新冠病毒傳播的紐約大學醫學院微生物學教授特奧弗(Benjamin tenOever)表示，相較之前的變種病毒，Omicron病毒變得「更加一視同仁」，個人體質對染疫與否的影響降低，過去未曾染疫的民眾，不代表現在就能躲過病毒入侵。

研究機構「紐約基因組中心」(New York Genome Center)的桑嘉納(Neville Sanjana)曾經發現，約100至500組位於肺部及鼻腔的基因，可能會影響染疫的容易程度；不過桑嘉納也說，遺傳基因可能是「重要因素」，但「絕非唯一」。

拉荷亞免疫學研究中心(La Jolla Institute for Immunology)的研究則指出，曾經染上由其他冠狀病毒引起的感冒，可能會強化T細胞(T cell)的免疫反應能力，降低染疫機率及染疫後的發病嚴重程度。

范德堡大學醫學院的研究則指出，對食物過敏的民眾，其呼吸道細胞的血管收縮素轉化酶2(ACE2)受體較少，這會降低病毒入侵人體的機率。

不過面對傳染力更強大的BA.5，特奧弗說，他一直相信，個人生活習慣的影響因素更關鍵，如果不想染上病毒，還是在人多的地方戴口罩為宜。

Omicron 變種病毒 醫學

上一則

打臉川普陰謀論 潘斯：續沉溺2020 共和黨2024會再輸

下一則

拜登康復中 白宮醫師：極可能染Omicron BA.5變異株

延伸閱讀

畢書盡染疫後首開唱親曝現況：忘詞無關腦霧

畢書盡染疫後首開唱親曝現況：忘詞無關腦霧
同吃住未隔離 妻染疫夫沒事 找原因沒答案

同吃住未隔離 妻染疫夫沒事 找原因沒答案
白宮醫師：拜登持續好轉 應是感染BA.5變異株

白宮醫師：拜登持續好轉 應是感染BA.5變異株
略微咳嗽 拜登染疫狀況好轉 首次參加視訊會議

略微咳嗽 拜登染疫狀況好轉 首次參加視訊會議

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」