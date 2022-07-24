BA.5變異株傳染「一視同仁」未曾染疫更須小心

染上新冠肺炎的機率，以及染疫後的發病狀況各有不同，科學界正在探究，也提出各種理論；不過學界也說，目前主要的傳播病毒株、Omicron變種病毒 BA.5姊妹株可能「更加一視同仁」，相較於體質，「生活習慣」變得更加關鍵。

國家廣播公司(NBC)報導，聯邦疾病防治中心(CDC)推估，全美約70%民眾至少曾染疫過一次；至於從未染疫過的民眾，除了日常防疫習慣良好外，也可能與遺傳基因，乃至與是否為過敏體質，或是否常感冒有關。

但是Omicron病毒、尤其BA.5姊妹株的出現，讓這些影響的重要性降低：2020年時，80%的病例可追溯到僅僅10%至20%的帶原者；但是現在，即使已經接種四劑疫苗，且防護甚嚴的拜登總統也難逃染疫。

2020年就在研究新冠病毒傳播的紐約大學醫學 院微生物學教授特奧弗(Benjamin tenOever)表示，相較之前的變種病毒，Omicron病毒變得「更加一視同仁」，個人體質對染疫與否的影響降低，過去未曾染疫的民眾，不代表現在就能躲過病毒入侵。

研究機構「紐約基因組中心」(New York Genome Center)的桑嘉納(Neville Sanjana)曾經發現，約100至500組位於肺部及鼻腔的基因，可能會影響染疫的容易程度；不過桑嘉納也說，遺傳基因可能是「重要因素」，但「絕非唯一」。

拉荷亞免疫學研究中心(La Jolla Institute for Immunology)的研究則指出，曾經染上由其他冠狀病毒引起的感冒，可能會強化T細胞(T cell)的免疫反應能力，降低染疫機率及染疫後的發病嚴重程度。

范德堡大學醫學院的研究則指出，對食物過敏的民眾，其呼吸道細胞的血管收縮素轉化酶2(ACE2)受體較少，這會降低病毒入侵人體的機率。

不過面對傳染力更強大的BA.5，特奧弗說，他一直相信，個人生活習慣的影響因素更關鍵，如果不想染上病毒，還是在人多的地方戴口罩為宜。