拜登康復中 白宮醫師：極可能染Omicron BA.5變異株

白宮醫師23日表示，拜登極可能是感染BA.5變異株。圖為拜登22日通過視訊會議遠距辦公。(路透)

拜登 總統感染新冠後仍在康復中，狀況持續改善。白宮 主治醫師歐康納(Kevin O'Connor)相信他是感染了最具傳染性的Omicron亞型變異株BA.5。白宫防疫最高顧問佛奇23日附加保證，「拜登總統的健康情況繼續改善中」。

歐康納23日透過信函公布拜登的最新病情狀況，表示拜登感染初期所出現的症狀，包括流鼻涕及咳嗽等，現已變得「不那麼麻煩」了。但出現了喉嚨痛和背痛問題。其他如血壓、脈搏、呼吸頻率及體溫等完全正常，血氧飽和度水平也非常好，肺部沒問題，沒有出現呼吸急促等症狀。

此外，拜登周四(20日)證實確診時，晚上的體溫升高至99.4華氏度(即37.2攝氏度)，屬於輕微發燒，但在服用退燒藥泰諾(Tylenol)後恢復了正常。翌日與經濟顧問舉行視訊虛會議時，聲音仍然嘶啞，但他堅稱感覺好多了。

歐康納指出，根據收到有關病毒定序結果，拜登極可能是感染Omicron亞型變異株BA.5，但不會影響對他的治療計畫。這是目前傳播性最強的Omicron亞型變異株，目前全美75%至80%確診者，主要是感染這個變異株。

拜登目前仍在白宮隔離，同時接受處方藥Paxlovid治療，繼續履行職務。

佛奇23日在哥倫比亞廣播網(CBS)的周六晨間節目受訪時表示，拜登總統22日一天都以視訊開會工作，「他的情況一天比一天好」。他說，主要是總統已完全接種疫苗，也完全接種補強針，目前也服用Paxlovid藥物，「我們估計他(總統)會很快康復」。

另據紐約時報報導，拜登今次感染新冠病毒，主要是在防疫方面有所鬆懈所致。

拜登入主白宮的最初幾個月，身邊大部分工作人員都遠程辦公，大部分職責透過視頻會議或電話遠程履行。有關官員若要與拜登見面，必須當天的病毒檢測 結果呈陰性，見面時要佩戴口罩及保持社交距離。

隨著時間推移，這些保護措施改變。2021年春季和初夏， 當疫情看似有所減緩時，拜登取消了一些限制措施。其後當疫苗普及，以及聯邦疾病防治中心(CDC)放寬保持社交距離和佩戴口罩的建議後，拜登的助手們逐步恢復過去的做法。

不過，白宮從未取消圍繞拜登本人的部分預防措施，例如隨總統出行的記者仍須提供檢測陰性證明，白宮內與拜登有密切接觸的人，必須經常接受檢測。