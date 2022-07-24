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猴痘多傳播於男男性行為 形成新型性病 美熱點在紐約市

編譯陳韻涵／綜合23日電
治療猴痘的藥物Tecovirimat。(Getty Images)
治療猴痘的藥物Tecovirimat。(Getty Images)

新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine，簡稱NEJM)研究推測，全球猴痘疫情或許與男男間性愛有關；美國的猴痘疫情可能與6月底的同志驕傲遊行有一定關連，猴痘恐成為另一種性病。

病毒學者指出，猴痘疫情始於仲春歐洲的男同志或雙性戀聚會，目前在全球已通報近1萬6000例。

NEJM研究分析4月27日到6月24日在全球16國、43處地點的528宗猴痘病例，患者分別是84名美國人和444名歐洲、以色列和澳洲病患；所有患者皆為男性，其中包括一名變性男子，98%受訪者自稱為同志或雙性戀。

NEJM研究的結果與英國衛生安全署(HSA)的699名猴痘確診病患組成相似，其中97%為同志、雙性戀，或曾有男男性愛關係者。

美國的猴痘疫情熱點在紐約市，該市截至19日的639例確診者中僅一名女性。

全美猴痘病例近幾周驟增，聯邦疾病防治中心(CDC)22日數據統計2891人確診；美國的猴痘病例遽增部分源自CDC擴大檢測，過去兩周已有五家商業檢測公司配合。

公衛專家認為，6月的同志驕傲遊行(LGBTQ Pride)聚會可能讓病毒迅速擴散，考量NEJM研究指出猴痘病毒的潛伏期短則三日，長則20天，平均七天，6月底7月初的同志親密接觸疑助長這波疫情。

未參與NEJM研究的布朗大學流行病學教授珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)表示，「相關數據顯示，當前猴痘傳染特別發生在男男性愛之間，臨床病例顯示性傳播可能高度在此群體間擴散。」

諾佐說：「這項大規模的跨國研究，提供了猴痘跳脫地域性的最完整臨床與人口學數據。」

除了非洲之外，尚無猴痘染疫病歿的案例，許多確診者的症狀輕微，且能在數周內不藥而癒。

然而，NEJM研究指出，猴痘會對部分患部造成疼痛，致使患者需要住院接受舒緩疼痛的治療。

哥倫比亞大學醫學系傳染病學者查克爾(Jason Zucker)說：「我們看過患者出現嚴重的直腸疼痛情況，每次去廁所都會更痛，排尿時下體疼，吞嚥時喉嚨痛。」

猴痘 同志 疫情

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