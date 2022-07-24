猴痘2891例蔓延44州 白宮擬跟進宣布「醫療緊急事件」

公衛專家指出，今年6月的同志驕傲遊行(LGBTQ Pride)聚會可能讓猴痘病毒迅速擴散。圖為英國一名猴痘患者的症狀。(Getty Images)

繼世界衛生組織(WHO)23日宣布猴痘 為國際公衛緊急事件後，白宮考慮跟進宣布醫療緊急事件；全美44州出現2891例確診，其中包括兩名幼童病患。

聯邦疾病防治中心(CDC )22日數據顯示，全美44州累計2891例猴痘確診病例，疫情熱點在紐約、加州、伊利諾州、佛州、華盛頓特區和喬治亞州，其中包括一名在英國確診的佛州人；放眼全球，猴痘已蔓延75個國家，累計1萬6500例。

2例幼童被家人傳染

CDC於22日證實，美國有兩例幼童猴痘確診病患，一例為加州嬰兒，一例則非美國公民；此二病例無關聯，且可能在家感染。

CDC官員珍妮佛·麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)22日表示，確診兒童狀況良好，正接受Tecovirimat抗病毒藥物治療，CDC也會讓各藥局更方便開立這類藥物給有需要的病患。

Tecovirimat是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)目前唯一核准針對的天花用藥，猴痘與天花病毒屬於同一家族，天花引發的症狀通常較輕微。

白宮資深官員22日透露，拜登政府正在考慮宣布猴痘公衛緊急狀態 。

白宮新冠肺炎防疫官員加哈(Ashish Jha)表示，政府若宣布公衛緊急狀態，可望加強國內防疫，但「尚無定論，這是持續發展的狀況，衛生部(HHS)積極討論」。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)可根據公衛服務法(PHSA)宣布公衛緊急狀態，授權動員聯邦金援應對疫情。

病毒學者指出，今年在全球蔓延的猴痘疫情始於仲春歐洲的男同志或雙性戀聚會。圖為英國倫敦猴痘患者Harun Tulunay在倫敦醫院接受治療。(路透)

CDC要求加速供應疫苗

50名民主黨眾議員上周寫信給拜登總統，呼籲政府因應猴痘疫情宣布緊急狀態；參院衛生委員會主席莫瑞(Patty Murray)則寫信給貝西拉，表達關切美國的猴痘防疫狀況，指部分病患及醫療人員缺乏猴痘相關防疫、檢測和確診後的應對資訊。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)已要求加速供應Jynneos天花疫苗，現已配送出30多萬劑到各州及城市。

FDA準備授權從丹麥巴伐利亞北歐(Bavarian Nordic A/S)生技公司進口額外的78萬6000劑疫苗，加哈表示，新一批疫苗可能會在最近一、兩周抵美。

CDC表示，美國本月起讓商業實驗室加入檢驗猴痘的行列，目前每周檢測約8萬件，但猴痘病毒可能潛伏在宿主體內數周才驗得出來；這表示美國可能還沒有清晰的猴痘確診分布圖，除非病患出現症狀並接受檢測，才會知曉是否確診。