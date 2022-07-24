WHO發布最高警報：猴痘列公衛緊急事件

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。圖為剛果一名猴痘患者的症狀。(路透)

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。圖為剛果一名猴痘患者的症狀。(美聯社)

由於全球猴痘 病例激增，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)23日宣布將猴痘(monkeypox)疫情 列為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)。這是世衛 最高等級的公衛警報，也是世衛組織有史以來第七度宣布公衛緊急事件。

75國1.6萬病例 美國占2891例

譚德塞指出，全球目前有75個國家通報猴痘病例，共1萬6000多例，僅美國就占2891例。這波猴痘疫情迄今已造成五死。猴痘長年在西非和中非傳播，今年5月初以來，這兩個地區之外的猴痘病例激增。

世衛6月23日在日內瓦首度召開緊急委員會議，決定是否將猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件。當時多數委員向譚德塞建議，情況未達發布最高等級警報的標準。

紐約民眾日前排隊接種猴痘疫苗。(Getty Images)

紐約市布魯克林(布碌崙)的一家醫療中心貼出預約接種猴痘疫苗的中文告示。(Getty Images)

舊金山市民眾7月12日排長隊接種猴痘疫苗。(美聯社)

列最高警戒? 世衛專家意見分歧

由於猴痘病例進一步增加，第二次緊急委員會議21日舉行，長達六個多小時，譚德塞在會中表示他很擔心，他說，「我需要你們的建議，來應對短期和中期的公衛影響」。

委員會專家對於是否為猴痘發布最高警戒意見分歧，九名成員投票贊成將猴痘疫情列為PHEIC，另有六人表態反對。贊成的一派認為發布最高警戒能讓全球加緊防堵疫情擴散，反對的一派認為猴痘尚未擴散到新群體，致死率也不高，不符合發布最高警戒標準。

路透指出，譚德塞此次的宣布，也是世衛負責人首次在專家委員會意見分歧的狀況下，自行決定發布最高層級公衛警報。

譚德塞23日在記者會上表示，世衛緊急委員會無法達成共識，確定是否應將猴痘列為全球公衛緊急事件。但他指出，猴痘疫情已在全球快速傳播，他進而斷定這場疫情確實構成國際關注。

病例激增 世衛評估歐洲是高風險區

他還說：「世衛的評估是，除了歐洲地區以外，猴痘在全球及所有地區構成中度風險，我們評估歐洲地區面臨高風險。」

他指出，儘管世衛針對猴痘疫情風險介入，加上國際交通目前仍不繁忙，疫情在全球進一步傳播的風險相當明顯。

猴痘罕見 各國將加劇爭搶疫苗

譚德塞提及，世衛的宣布將幫助加速猴痘疫苗研發，以及促進限制疫情傳播方法的實施。

目前「國際關注公共衛生緊急事件」僅適用於新冠肺炎疫情和消除小兒麻痺計畫。

美聯社指出，猴痘一度是罕見疾病，相關疫苗短缺，世衛作此宣布，可能進一步掀起對猴痘治療的投資，並且加劇爭搶相關疫苗的情況。

由於2003年亞洲爆發嚴重急性呼吸道症候群(SARS)造成嚴重衝擊，2005年世界衛生大會(WHA)通過IHR協定，各國共同預防和應對公共衛生危機。

IHR中明訂「國際關注公共衛生緊急事件」，指的是疾病傳播對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調採取應對。

若被定調為「國際關注公共衛生緊急事件」代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件；且很可能超出受影響國國界；須立即採取國際行動的事件。

過往世衛組織曾六度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒(Ebola)、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒(Zika)、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19(2019冠狀病毒疾病)。