巴農藐視國會罪成 上回有官員觸罪是尼克森時代

前總統川普的白宮顧問巴農22日遭陪審團判定兩項藐視國會罪成立。（美聯社）

前總統川普的白宮 顧問巴農(Steve Bannon)22日遭陪審團判定兩項藐視國會罪成立；在他之前，前總統尼克森的顧問利迪(G. Gordon Liddy)也因水門案犯行被判有罪，罪名之一也是拒絕作證，此外還有前司法部 長克萊恩鄧斯特(Richard Kleindienst)及前中情局長海姆斯(Richard Helms)。

華盛頓郵報報導，遭藐視國會罪名起訴的還有雷根總統時代環保署(EPA)官員麗塔‧拉維(Rita Lavelle)，但該罪名並未成立。

巴農面臨藐視國會官司尚待聯邦法院10月訂定刑期，最高可處兩年徒刑；巴農定罪可殺雞儆猴，警告其他不遵眾院調查國會山莊暴亂案委員會傳票 的人。

常接受國家廣播公司新聞網(NBC News)及MSNBC訪問法律事項的律師瑪雅‧威利(Maya Wiley)去年發推文說，「自1983年的拉維以來，我國未有藐視國會案件；巴農案真是一大里程碑」。

因藐視國會而被判有罪的政府官員，要追溯到1970年代水門案的要角利迪及尼克森的司法部長克萊恩鄧斯特，兩人均拒絕國會審訊。前中情局(CIA)局長海姆斯也因相同罪名1977年遭定罪，但獲判緩刑，罰金2000元。

雷根就任總統第二年的1982年，拉維獲任命為環保署的固態廢棄物及緊急因應處副處長，管轄「超級資金」(Superfund)專案預算16億元；當時環保署長是安妮‧伯福德(Anne Burford)。伯福德一開始拒絕應國會傳票而交出有關超級資金運用不當的文件，拉維白宮仕途開始碰到麻煩；幾個月後，白宮放棄興訟，環保署終於繳出文件，伯福德隨後下台。

拉維主管超級資金，在時稱「陰溝門」(Sewergate)的調查行動中是主角，不僅被控無視環保人士，還上餐廳吃大餐，埋單的是廢棄物業界的大老闆；她辯稱沒人要她閱讀環保署倫理守則，所以不知情。

拉維就任一年就被環保署開除，同時因未接受眾院傳票出席，遭控藐視國會；1983年7月，拉維的藐視國會罪名獲判無罪開釋，但司法部在判決定讞後偵辦五個月，指控拉維向國會作偽證，讓她在1984年1月被判刑六個月，併科罰金1萬元；法官在判刑時面諭被告，指她的偽證在在違背公共信託；拉維服刑四個多月後於1985年獲釋。