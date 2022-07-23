我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

巴農藐視國會罪成 上回有官員觸罪是尼克森時代

編譯潘勛／綜合22日電
前總統川普的白宮顧問巴農22日遭陪審團判定兩項藐視國會罪成立。（美聯社）
前總統川普的白宮顧問巴農22日遭陪審團判定兩項藐視國會罪成立。（美聯社）

前總統川普的白宮顧問巴農(Steve Bannon)22日遭陪審團判定兩項藐視國會罪成立；在他之前，前總統尼克森的顧問利迪(G. Gordon Liddy)也因水門案犯行被判有罪，罪名之一也是拒絕作證，此外還有前司法部長克萊恩鄧斯特(Richard Kleindienst)及前中情局長海姆斯(Richard Helms)。

華盛頓郵報報導，遭藐視國會罪名起訴的還有雷根總統時代環保署(EPA)官員麗塔‧拉維(Rita Lavelle)，但該罪名並未成立。

巴農面臨藐視國會官司尚待聯邦法院10月訂定刑期，最高可處兩年徒刑；巴農定罪可殺雞儆猴，警告其他不遵眾院調查國會山莊暴亂案委員會傳票的人。

常接受國家廣播公司新聞網(NBC News)及MSNBC訪問法律事項的律師瑪雅‧威利(Maya Wiley)去年發推文說，「自1983年的拉維以來，我國未有藐視國會案件；巴農案真是一大里程碑」。

因藐視國會而被判有罪的政府官員，要追溯到1970年代水門案的要角利迪及尼克森的司法部長克萊恩鄧斯特，兩人均拒絕國會審訊。前中情局(CIA)局長海姆斯也因相同罪名1977年遭定罪，但獲判緩刑，罰金2000元。

雷根就任總統第二年的1982年，拉維獲任命為環保署的固態廢棄物及緊急因應處副處長，管轄「超級資金」(Superfund)專案預算16億元；當時環保署長是安妮‧伯福德(Anne Burford)。伯福德一開始拒絕應國會傳票而交出有關超級資金運用不當的文件，拉維白宮仕途開始碰到麻煩；幾個月後，白宮放棄興訟，環保署終於繳出文件，伯福德隨後下台。

拉維主管超級資金，在時稱「陰溝門」(Sewergate)的調查行動中是主角，不僅被控無視環保人士，還上餐廳吃大餐，埋單的是廢棄物業界的大老闆；她辯稱沒人要她閱讀環保署倫理守則，所以不知情。

拉維就任一年就被環保署開除，同時因未接受眾院傳票出席，遭控藐視國會；1983年7月，拉維的藐視國會罪名獲判無罪開釋，但司法部在判決定讞後偵辦五個月，指控拉維向國會作偽證，讓她在1984年1月被判刑六個月，併科罰金1萬元；法官在判刑時面諭被告，指她的偽證在在違背公共信託；拉維服刑四個多月後於1985年獲釋。

白宮 司法部 傳票

上一則

亞利桑納州初選 各挺不同候選人 川普、潘斯拚場

下一則

川普被控煽動叛亂？任何指控都將帶來「巨大政治後果」

延伸閱讀

世界晚報╱駕特斯拉自撞起火 林志穎父子「虎口脫險」

世界晚報╱駕特斯拉自撞起火 林志穎父子「虎口脫險」
川普白宮策略師巴農 藐視國會罪名成立 最多坐牢兩年

川普白宮策略師巴農 藐視國會罪名成立 最多坐牢兩年
巴農被控藐視國會 檢：他自認凌駕於法律之上

巴農被控藐視國會 檢：他自認凌駕於法律之上
肯作證… 巴農藐視國會案 申請延後審理仍被駁回

肯作證… 巴農藐視國會案 申請延後審理仍被駁回

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強