國會暴亂調查 司法部長：無人高於法律 將究責到底

國會暴亂調查緊鑼密鼓，川普是否被司法起訴還在未定之天。（美聯社資料照片)

眾院國會暴亂調查委員會今夏透過電視轉播的聽證會系列21日晚間結束，但調查並未結束，仍將多管齊下的持續進行；司法部 「無人高於法律」的立場也未改變，仍堅持將依法處理；9月還有另一波聽證會，去年1月6日攻占國會大廈的暴徒恐將面臨更多刑事起訴。

聯邦檢察官 遵守司法部辦案原則，到目前為止從未公開透露是否已對前總統川普 啟動調查；司法部長加蘭德(Merrick Garland)20日對媒體說：「我們的調查工作並不公開」，但他同時表示，國會暴亂調查是司法部有史以來「最重要的調查」。

加蘭德說，沒有人可以凌駕於法律之上，司法部對於任何層級的犯罪者都將究責到底；媒體報導，加蘭德談話透露意涵是，司法部現正加強調查力道，而不是調查即將結束。

根據統計，與國會暴亂有關而被捕的人數累計已超過855人，調查人員到現在仍在一一比對曾經進入國會大廈的暴徒身分。除了攻占國會的群眾之外，聯邦檢察官最近幾周也清楚表態，希望進一步了解川普陣營企圖推翻2020年大選結果各種內幕。

聯邦調查局(FBI)上個月便在拜登總統勝選的幾個決戰州，查扣了冒牌選舉人的共和黨人士資料。2020年大選過後，川普與川普盟友曾在拜登取得勝利的幾州企圖推出毫無法律資格的替代選舉人，幫忙川普投下選舉人票。

眾院調查委員會副主席、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)說，由九名成員組成的國會暴亂調查委員會，還有非常多訊息要與美國民眾分享，也希望掌握更多資料。她在21日表示：「許多大門已經被敲開了，新的傳票則陸續發出，水壩已經出現裂縫。我們還有非常多事情要做。」

最可能對川普帶來立即影響的發展，則是喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)領軍的調查，調查重點在於川普對地方選務官員施壓，要求「找出」讓川普能夠逆轉勝的票數。威利斯先前表示，正在考慮是否傳訊川普到案說明。