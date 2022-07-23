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川普陣營謀畫重返白宮「F計畫」 清算5萬名公務員

記者顏伶如／綜合報導
雖然國會大動作調查前總統川普卸任前的國會暴亂，但川普陣營仍積極部署2024重回白宮，甚至計畫讓「忠誠者」優先進入政府。圖為川普今年5月的助選活動。（路透資料照片）
雖然國會大動作調查前總統川普卸任前的國會暴亂，但川普陣營仍積極部署2024重回白宮，甚至計畫讓「忠誠者」優先進入政府。圖為川普今年5月的助選活動。（路透資料照片）

國會暴動調查持續進行中，但前總統川普對於再戰2024並未動搖，甚至計畫如果再次贏回執政權，將對政府公務員展開大規模清算，若他真能重返白宮，估計數萬人恐遭撤職。

Axios新聞網站報導，消息人士透露，放眼2024年再次問鼎白宮的川普，已經計畫好如果再次執政，將對政府部門裡的「深層政府」(deep-state)勢力展開大規模清算，就連職務不涉及政治色彩的人員也不放過，恐遭撤職的公務員上看5萬人。

知情人士說，川普打算在國防部、司法部、國務院以及其他政府機關，從中階職位人員開始展開整肅行動，以便把職位空出，讓忠於遵從川普「美國優先」(America First)政策主張的新人遞補。

Axios新聞網站報導，十多名川普核心圈人士受訪表示，川普打算2024年如果贏得總統大選，將發布行政命令執行「F計畫」(Schedule F)。

川普曾於2020年10月推出「F計畫」，但計畫後來被拜登總統取消。「F計畫」對公務員鎖定調查，認定可疑的對象面臨撤職下場，喪失聯邦機構就業保障。

根據美國政權輪替慣例，新總統上台時通常重新任用4000個政治任命官位，任用對象則是與新政府理念吻合的人選。不過，一般層級的聯邦政府人員擁有穩固的就業保障(employment protections)，職務不受政黨輪替影響。

報導指出，聯邦政府機關共計約有200萬名公務員，川普打算以「F計畫」對付其中5萬人。一名川普盟友受訪時說，其實整肅人數可能不至於有5萬人那麼多，因為只要抓幾個反對川普的公務員做為清算對象，就能達到殺雞儆猴目的，其他公務員很快就會「改變行為」。

報導指出，川普任內的白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)局長伏特(Russell Vought)，現正著手修改手續繁瑣的安全許可(security clearance)規定，好讓更多公務員能夠納入政治任命行列。

伏特受訪時說：「我們特地找來戰鬥力最強、最勇敢的戰將，擁有豐富知識及可信度，能夠一舉擊潰『深層政府』。」

川普 白宮 就業

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