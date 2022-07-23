川普拒阻暴徒闖國會 眾院調查聽證5亮點

21日的聽證會上播放國會側錄影片，可看到當時副總統潘斯已在警衛保護下撤退到安全點。（美聯社)

眾院調查1月6日國會暴亂的特別委員會21日舉行第八場聽證會，指控前總統川普 失職，聽證會中揭露包括不願阻止以其名義闖進國會的暴徒、根本未打電話向維安單位求援等許多未曾曝光的內情。

川普無視勸離支持者請求

紐約時報報導，國會成員、幕僚和川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)不斷請前總統川普呼籲支持者停止暴力，但多名證人指出，川普不僅無視請求，還暗示他無意採取任何行動。

該委員會取得的簡訊和影像顯示，國會抗議者密切關注川普發言，主導該委員會的聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)表示：「川普告訴時任白宮 幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)，暴徒在做他們該做的事，同時暴徒也明白這是川普想要他們做的事。」

另一名匿名證人表示，時任白宮律師的赫許曼(Eric Herschmann)當時致電白宮法律顧問西波隆尼(Pat Cipollone)尋求協助，最後西波隆尼親自致電勸說川普。

川普未致電執法單位求救

根據多名證人的證詞，川普從未向任何執法部門、國家安全局或任何政府單位的領袖尋求協助以遏止暴力；福斯新聞網(Fox News)報導，川普坐看寡不敵眾的國會警察 遭圍攻，仍無動於衷。前參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)影音作證時對此感到沮喪。

潘斯隨從一度憂難逃死劫

根據知悉內情的白宮安全官員證詞，隨著暴徒逼近，在國會保護當時副總統潘斯(Mike Pence)的一群特勤局(Secret Service)探員紛紛透露恐懼，還有人致電家人訣別；該名白宮官員表示，當時特勤局別無選擇，險些使用致命武器或恐演變成更糟情況。

新證詞提高哈欽森可信度

一名白宮安全官員和警察21日的證詞呼應白宮前助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)的證詞，即川普與其安全隨扈在車內發生爭執，因川普執意前往國會，但該名隨扈拒絕開車。其他人的證詞指出，白宮幕僚認為，若川普抵達國會，勢必加入暴力事件。

川普隔天仍不認選舉結束

川普在國會暴亂結束隔天，仍拒絕在演說中說出選舉已結束；根據委員會取得的演講漏網鏡頭可見，川普怒斥提詞機操作員，叫對方刪掉相關段落。