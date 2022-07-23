我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

川普拒阻暴徒闖國會 眾院調查聽證5亮點

編譯郭宣含／綜合22日電
21日的聽證會上播放國會側錄影片，可看到當時副總統潘斯已在警衛保護下撤退到安全點。（美聯社)
21日的聽證會上播放國會側錄影片，可看到當時副總統潘斯已在警衛保護下撤退到安全點。（美聯社)

眾院調查1月6日國會暴亂的特別委員會21日舉行第八場聽證會，指控前總統川普失職，聽證會中揭露包括不願阻止以其名義闖進國會的暴徒、根本未打電話向維安單位求援等許多未曾曝光的內情。

川普無視勸離支持者請求

紐約時報報導，國會成員、幕僚和川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)不斷請前總統川普呼籲支持者停止暴力，但多名證人指出，川普不僅無視請求，還暗示他無意採取任何行動。

該委員會取得的簡訊和影像顯示，國會抗議者密切關注川普發言，主導該委員會的聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)表示：「川普告訴時任白宮幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)，暴徒在做他們該做的事，同時暴徒也明白這是川普想要他們做的事。」

另一名匿名證人表示，時任白宮律師的赫許曼(Eric Herschmann)當時致電白宮法律顧問西波隆尼(Pat Cipollone)尋求協助，最後西波隆尼親自致電勸說川普。 

川普未致電執法單位求救

根據多名證人的證詞，川普從未向任何執法部門、國家安全局或任何政府單位的領袖尋求協助以遏止暴力；福斯新聞網(Fox News)報導，川普坐看寡不敵眾的國會警察遭圍攻，仍無動於衷。前參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)影音作證時對此感到沮喪。

潘斯隨從一度憂難逃死劫

根據知悉內情的白宮安全官員證詞，隨著暴徒逼近，在國會保護當時副總統潘斯(Mike Pence)的一群特勤局(Secret Service)探員紛紛透露恐懼，還有人致電家人訣別；該名白宮官員表示，當時特勤局別無選擇，險些使用致命武器或恐演變成更糟情況。

新證詞提高哈欽森可信度

一名白宮安全官員和警察21日的證詞呼應白宮前助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)的證詞，即川普與其安全隨扈在車內發生爭執，因川普執意前往國會，但該名隨扈拒絕開車。其他人的證詞指出，白宮幕僚認為，若川普抵達國會，勢必加入暴力事件。

川普隔天仍不認選舉結束

川普在國會暴亂結束隔天，仍拒絕在演說中說出選舉已結束；根據委員會取得的演講漏網鏡頭可見，川普怒斥提詞機操作員，叫對方刪掉相關段落。

川普 白宮 警察

上一則

川普被控煽動叛亂？任何指控都將帶來「巨大政治後果」

下一則

川普陣營謀畫重返白宮「F計畫」 清算5萬名公務員

延伸閱讀

川普可能被控何罪？任何指控都將帶來「巨大政治後果」

川普可能被控何罪？任何指控都將帶來「巨大政治後果」
川粉參議員霍利鼓動群眾衝國會 被拍到事後馬上溜走

川粉參議員霍利鼓動群眾衝國會 被拍到事後馬上溜走
川普白宮策略師巴農 藐視國會罪名成立 最多坐牢兩年

川普白宮策略師巴農 藐視國會罪名成立 最多坐牢兩年
視頻首曝光…國會暴亂後 川普：不想說選舉已結束

視頻首曝光…國會暴亂後 川普：不想說選舉已結束

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強