巴農藐視國會罪名成立 恐最高判刑2年

前總統川普重要策士巴農(中)，因眾院特別委員會履傳不到，22日被聯邦法院陪審團判決藐視國會罪成立。(美聯社)

華盛頓的聯邦法院陪審團22日做出裁決，認為前總統川普 的長期盟友、前白宮策士巴農(Steve Bannon)藐視國會傳票 的罪名成立，聯邦法院10月21日舉行量刑聽證時，巴農可能被判最多兩年監禁；他的律師已表明將會上訴。

68歲的巴農被控兩項蔑視國會罪而受審四天，分別是拒絕出席作證和拒絕提交特定文件；八名男子和四名女性組成的陪審團僅用不到三小時便達成裁決意見，兩項控罪定讞恐使他面臨兩年聯邦刑期，而兩項罪名最低刑期則分別都是30天監禁。

巴農嗆調查委會沒膽出席

巴農律師肖恩(David Schoen)表示，這項判決站不住腳，「這是第一輪，上訴時你們會看到此案被翻轉。」

巴農感謝陪審員，他說今天很失望沒看到眾院 調查國會暴動的特別委員會成員出庭，並嗆「他們沒膽來這裡作證」；巴農在法庭外直接點名該委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)，一度暗示湯普森上周假裝確診新冠肺炎以逃避出庭壓力。

該委員會要求巴農作證說明他是否捲入川普試圖推翻2020年大選結果的行動，巴農最初表示他受到川普行政特權的保護，但眾院和司法部提出質疑，因為巴農2017年就被川普解雇，他和川普討論國會暴動行動時，身分為普通公民。

巴農去年9月23日收到傳票，要求他10月7日前向國會調查委員會提交文件並在10月14日出庭，而後他在11月因藐視國會遭起訴兩條刑事罪名。

巴農藐視國會傳票的罪名成立，可能被判最高兩年監禁。（資料照片，歐新社)

巴農辯護律師柯可蘭(Evan Corcoran)22日結辯時稱，雙方律師協商條款時，這不過是「暫定」的截止日期；柯可蘭說該委員會急於判決是為了殺雞儆猴，還暗示檢方一名主要證人持有偏見。

檢：拒配合就要付出代價

華府檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)在聲明中指出：「巴農收到的傳票並非可拒絕或忽視的邀請卡。巴農有義務出庭眾院特別委員會作證與提交文件，他蓄意拒絕配合，如今陪審團裁決他必須為此付出代價。」

湯普森和該委員會副主席、共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)發出聲明表示，他們樂見此裁決，並稱這是「法治勝利，也是對特別委員會努力的重要認可。」

「就跟1月6日事件中該負責的所有人一樣，任何干涉調查的人都該面臨後果。」兩人指出：「無人可凌駕法律之上。」