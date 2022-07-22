英國情報頭子：「遏制中國」重要性已凌駕「反恐」

英國對外情報機構秘密情報局（SIS）、又稱軍情六處（MI6），近日其首長公開表示遏制中國是首要任務，重要性大於反恐。（美聯社資料照片）

日前在美國出席安全相關論壇的英國 軍情六處首長摩爾，語出驚人表示，目前遏制中國是首要任務，且重要性已超過反恐。

綜合路透、BBC報導，摩爾（Richard Moore）21日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，指出軍情六處（MI6）「從未對共產主義中國抱有任何幻想」，他強調目前MI6對中國投入比其他任何單一領域都多，甚至超過了反恐。

摩爾分析，了解中國如何實現其戰略目標是一項「非常複雜的挑戰」，現在談中國將從俄烏戰爭中學到什麼教訓還為時過早，但是很多跡象表明北京 官員正在加快思考，而目前很難判讀。他強調，提醒中國領導人「入侵台灣可能會出錯」是重要的，因為中國領導層低估美國的決心跟力量，這可能導致其誤判，然而，摩爾並不認為一場重大衝突是不可避免的。

報導稱，摩爾在阿斯本安全論壇上公開露面談話是罕見的。

此前，英美兩國情報頭子美國聯邦調查局（FBI ）局長雷伊（Christopher Wray）與英國軍情五處（MI5）處長麥卡雷姆（Ken McCallum）才在7月6日罕見同台發表談話，內容鎖定中國竊取技術以及台海問題，引起中國方面反彈，認為這是「無中生有、賊喊捉賊」。