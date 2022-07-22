亞裔波特蘭遇仇恨攻擊 更多受害者出面

涉嫌攻擊亞裔的34歲男子凱斯特森。(取自波特蘭警局)

來自加州的日裔 觀光客家庭本月初在俄勒岡州波特 蘭市中心遭攻擊，五歲女童及女童父親頭部均遭毆打，34歲男子凱斯特森(Dylan J. Kesterson)被以攻擊、騷擾、仇恨犯罪 等罪名起訴；事件發生後，更多亞裔受害者陸續出面，指控也曾遭受凱斯特森莫名攻擊。

根據法院紀錄，36歲日裔男子本月2日與妻子帶著五歲女兒，在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎自行車賞風景時，遭凱斯特森以種族歧視用詞辱罵並被毆打，路人上前制止，目擊者則協助警方指認並逮捕凱斯特森；波特蘭警方指出，日裔男子被打後出現輕微腦震盪。

事件經過媒體報導後，菲律賓裔婦人泰拉‧布萊克曼(Tyra Blackmon)出面表示，今年4月17日曾遭到凱斯特森攻擊；她說，當時看到凱斯特森追打一名青少年，與友人設法阻止時挨打。

她說，凱斯特森問了一句「妳是菲律賓人嗎？」，旋即出手重抓她的後腦，把她推向停在路邊的車輛；她表示，跌倒之後持續遭暴打。

檢方共計以19項罪名起訴凱斯特森，包括一級仇恨犯罪、二級仇恨犯罪、三級仇恨犯罪及攻擊罪、騷擾罪等；凱斯特森則辯稱無罪。

21歲日本交換學生中島海斗(Kaito Nakajima)19日接受地方電視台KGW訪問時說，今年6月間在超市附近也遭凱斯特森罵髒話，還被打了兩個耳光。

中島海斗說，當時由於戴著耳機，未聽到凱斯特森的辱罵言語，事後也沒有報警，後來在新聞上看到凱斯特森的照片，便向警方報案。他說，這種事讓所有人都很痛苦，「人人都是平等的，為什麼他要鎖定亞裔呢？」