董芝帆遭男友殺害前曾向學校求救 父母擬告猶他大學

猶他大學本周公布中國留學生董芝帆遭謀殺前曾通報校方；董家考慮控告學校。(取材自推特)

猶他大學(University of Utah)19歲中國留學生 董芝帆(Zhifan Dong，姓名均音譯)今年2月11日疑遭男友謀殺；校方本周公布的資料顯示，董女生前曾向學校通報遭男友威脅，但校方處理出現疏失，董女數周後即喪生；董芝帆的家長現已考慮控告學校。

國家廣播公司(NBC)報導，董芝帆案是猶他大學四年中出現的第二個案例，學生向校方主管通報遭男友威脅，後來便遭不測；報導指出，19日公布的檔案文件顯示，董芝帆遇害前，猶他大學出現一連串疏失，最終釀成悲劇。

今年2月11日，猶他州鹽湖城警察 局接到猶他大學校警通報指出，一名男子威脅殺害女友，員警前往查看時發現董芝帆陳屍旅館，房間裡還有她的26歲前男友王浩宇(Haoyu Wang)。

王浩宇向警方供稱與董芝帆協議自殺，打算將她殺死之後自我了斷；檢方以謀殺罪起訴王浩宇，開庭日期為8月8日。

根據猶他大學公布檔案，董芝帆遇害數周前，校方已經知道她遭親密伴侶暴力對待，危及安全。董芝帆今年1月14日向宿舍主管通報指出，王浩宇有自殺傾向，兩天前曾與她爆發肢體衝突而遭警察逮捕。

紀錄顯示，董芝帆向警方申請臨時保護令獲准，但學校在事件紀錄表上註明「並無法規要求警局必須通報學校有關於涉案學生的逮捕或保護令」。

董芝帆的室友麥克葛蘭德(Bailey McGartland)接受校園報紙「每日猶他紀事報」(Daily Utah Chronicle)訪問時說，陪伴董芝帆向學校通報家暴 案件及驗傷。

對於董芝帆之死，麥克葛蘭德說：「我非常憤怒，這完全是可以避免的。」

檔案資料顯示，猶他大學校長藍道(Taylor Randall)曾說，這起事件凸顯學校「內部溝通不良、缺乏專業」，宿舍主管面對類似問題應該如何處理，必須重新釐清，改善問題。

國家廣播公司報導，董芝帆父母發表聲明表示，學校沒有善盡保護他們女兒的責任，不願女兒死得不明不白。委任律師史華特(Brian C. Stewart)證實，董芝帆父母準備對猶他大學提告。