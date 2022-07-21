參院修選計法 副總統角色「純儀式性」防川普惡例再現

2021年1月7日凌晨，潘斯副總統(右)在國會確認2020年總統大選選舉人票結果，確定拜登當選總統。（美聯社）

為避免前總統川普企圖推翻2020年總統大選的惡例再現，加上2021年1月6日國會確認選舉人票結果當天發生挺川群眾攻占國會大廈的暴動事件，由民主、共和兩黨議員組成的聯邦參院 跨黨協商小組20日達成協議，將提案修改1887年「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)。

南北戰爭後通過立法的「選舉計算法」，允許國會議員對總統大選結果提出異議。川普陣營企圖援引「選舉計算法」，在2021年1月6日國會確認選舉人票結果時，透過主持程序的副總統潘斯推翻選舉結果，但潘斯並未配合要求。

兩黨協商小組是由共和黨 籍緬因州聯邦參議員 柯林斯(Susan Collins)、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)領銜，針對「選舉計算法」提出兩項修法提案。

其中一項提案旨在釐清各州提交選舉人票結果、副總統在國會統計選舉人票結果的程序，另一項提案則為2020年大選期間面對暴力威脅及各種騷擾的各州、地方選務官員加強安全保護。

修法提案中明確寫道，副總統主持參、眾兩院聯席會確認選舉人票程序時，身分定位為「純儀式性」(solely ministerial)，並沒有任何權力裁定、接受、拒絕或仲裁有關選舉人的各種爭議問題。

柯林斯、曼欽以及協商小組另外14名成員20日發表聲明指出：「從一開始，兩黨協商小組便有共識，決定起草提案修改年代久遠、語意模糊的1887年選舉計算法。」

聲明中寫道，已經擬妥的修正草案條文將讓確認選舉人票、計算選舉人票的條文，都有明確指引。

聲明指出：「我們呼籲來自兩黨的參院同僚都能支持這些單純、基於常識的改革。」兩黨協商小組16名成員中，共和黨籍參議員有九名，民主黨籍參議員有七名。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)均對修正案表達支持，不過最終版本的提案仍將在參院面臨嚴格檢視；根據媒體報導，今秋之前修法提案不太可能交付表決。