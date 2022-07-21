我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

派官員訪台、售台武器…秦剛：美掏空模糊「一中政策」

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美國大使秦剛。(新華社)
中國駐美國大使秦剛。(新華社)

中國駐美大使秦剛20日在華府智庫「阿斯本研究所」(Aspen Institute)說，台灣問題是中美關係最敏感、最重要的核心議題，近年來台海局勢緊張，是因為「一個中國原則」受到破壞與威脅，美國大幅提升與台灣的官方聯繫，派遣官員訪台、售台先進武器，甚至聲稱美國要在軍事上保衛台灣。

秦剛說，美國掏空且模糊「『一個中國』政策」，而台灣的蔡英文當局援引美國支持來落實台灣獨立的政治目標。

秦剛列舉拜登政府對台灣的多項措施，來凸顯以國際文件為基礎的一中原則和中美三項聯合公報受到威脅；他說，一中原則是雙邊關係的政治基礎，也是台海和平穩定的基石。

秦剛說，美國總統拜登多次表示美國仍致力於一中政策，美國不支持台灣獨立，美國不想在台灣問題上和中國發生衝突，那麼「不衝突、沒有戰爭」就是中美之間的最大共識，敦促美方以實際行動落實承諾，落實一中政策和三公報的規定。

秦剛表示，中方將盡力、拿出最大誠意來實現和平統一，因為中方相信這才是符合兩邊人民利益的最佳方式；之所以不放棄非和平的統一手段，並非針對台灣人民，而是要遏止台獨分裂勢力、預防外國干預，以及保護和平統一的前景。

秦剛呼籲美國信守一中政策，中美攜手遏止並反對台灣獨立，才能有和平統一，有台海持久的和平穩定。

秦剛說，「中國熱愛和平，台海兩岸的人民都是同胞，我們最不願做的就是對同胞掀起戰爭」。

秦剛 一中政策 拜登

上一則

參院修選計法 副總統角色「純儀式性」防川普惡例再現

下一則

氣候變遷影響全球 未來幾乎每年會有「極端高溫」

延伸閱讀

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌
秦剛：台海局勢緊張 是因一中原則受到破壞

秦剛：台海局勢緊張 是因一中原則受到破壞
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
拜習會將至 拜登：未來10天內與習近平對話

拜習會將至 拜登：未來10天內與習近平對話

熱門新聞

億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查