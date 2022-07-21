伯恩斯：中在俄烏戰得到經驗 將累積壓倒性力量奪台

中央情報局局長伯恩斯。(歐新社)

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)20日在華府智庫「阿斯本研究所」(Aspen Institute)表示，不會低估中國國家主席習近平 以武力控制台灣的決心，隨著中方軍力成長，風險正在增加，不過他不認為習會在中共 20大結束後立即動手。

伯恩斯表示，他猜想中國領導層和軍方從俄羅斯侵略烏克蘭學到的教訓是，要為未來進攻台灣累積壓倒性的力量，要控制資訊領域，要全力強化經濟以對抗可能的制裁，還要設法分裂在印太區域的美國和盟友。

美不會低估中國武統台決心

「習近平有這樣的決心。」伯恩斯說，但他不相信習會在中共20大結束後立刻動手。

伯恩斯說，習近平決心要確保，「若他下令奪取台灣時，解放軍有足夠軍力支持」。

至於北京 從莫斯科的軍事行動中學到什麼，伯恩斯說，並非是否數年內要攻打台灣，而是他們如何、何時要這麼做；且他們必須獲得快速且決定性的勝利，以及壓倒性的力量。

弗林：美目標是不要引戰

針對中國對台海以及太平洋地區的野心，美國陸軍太平洋地區司令弗林(Charles Flynn)在同一智庫的另一場座談中，談到中國對台海和太平洋地區的野心，他說，美國的目標是不要引發戰爭，在該區域任何挑釁或過度挑釁的行動均無濟於事。

弗林說，美軍與區域盟友與夥伴合作，穩定自由開放的印太地區，以及在可見的未來持續保持穩定；避免戰爭是所有人都應追求的目標，挑釁或過度挑釁的行為都無濟於事。

阿斯本研究所19日起舉行安全論壇，弗林受邀與談美國在印太地區的戰略；一名新華社記者在現場提問，美國如何避免對中誤判導致激烈衝突。

美國海岸防衛隊司令菲根(Linda Fagan)表示，「海上衝突迴避規範」(Code for Unplanned Encounters at Sea，CUES)是海上行動面臨意外衝突時的指導準則，需要常態化落實。

菲根說，隨著海岸防衛隊和美國海軍越來越頻繁在公海執行任務，更要強調落實相關規範，採取可預測且不會導致誤判的專業行動。

海上衝突迴避規範是2014年西太平洋海軍論壇會議達成的協議，旨在降低簽署國發生海上事故的可能性，並在事故發生時避免情勢升級，目前共有21國加入，包含美國、中國、澳洲、日本、加拿大等，台灣雖未簽署但也落實這項協議。