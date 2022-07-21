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拜習可望10天內對話 波洛西訪台？拜登：軍方說不宜

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統20日表示，他將在10日內與中國國家主席習近平對話，並說軍方認為眾院議長波洛西訪問台灣的想法現在不對。(Getty Images)
拜登總統20日表示，他將在10日內與中國國家主席習近平對話，並說軍方認為眾院議長波洛西訪問台灣的想法現在不對。(Getty Images)

拜登總統20日表示，可望在10天內與中國國家主席習近平再對話；對於同黨的國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)計畫8月訪問台灣，拜登以「軍方認為不宜」，回應此事。

拜登20日在麻州發表應對氣候變遷的演說，下午返程時對隨行記者說，「我認為我將在未來10天內和習主席對話」。

面對記者再次追問，拜登說，他沒這麼宣布，他說的是「可望」；至於要如何對習近平談到中國商品的關稅，拜登並未正面回覆。

烏克蘭第一夫人奧琳娜澤倫斯卡（右）20日在國會發表演說，眾院議長波洛西（左）代表...
烏克蘭第一夫人奧琳娜澤倫斯卡（右）20日在國會發表演說，眾院議長波洛西（左）代表歡迎並介紹。（歐新社)

至於波洛西計畫訪問台灣一事，拜登說，「軍方認為這不是好主意，但我不了解目前狀況如何」。

英國「金融時報」18日報導，白宮內部對波洛西出訪意見分歧，中國外交部發言人趙立堅要求美方不得安排波洛西訪台，稱如果美方一意孤行，一切後果必須完全由美方負責。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)連續兩天答覆記者表示，不評論波洛西辦公室自己都沒有宣布的訪問；美國將持續致力於美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，這是美國政府數十年來的立場。

尚皮耶說，美國對台灣的支持依舊堅若磐石、有原則、跨黨派，且與美國的一中政策和長期承諾保持一致。

拜登就任總統迄今已四度和習近平通話或舉行視訊對話，最近一次是今年3月18日。

白宮當時轉述拜登在會中表示，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果；中方則說，烏國情勢至此是中方不願看到的，並提到若台灣問題處理不好，將對兩國關係造成顛覆性影響。

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